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Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı olabileceğini açıkladı.

06 Mart 2020 Cuma 08:36
Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı

Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı
   Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı olabileceğini açıkladı.Kulüpler Birliği Vakfı, geniş bir katılımla dün toplandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlık düzeyinde temsil edilirken üç başkan yan yana oturdu. Buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de vardı. 3 saatlik toplantıda üç önemli konuda istişare yapıldı. İşte o maddeler:

  TFF, Katar devletine, Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanması yönünde teklif götürüldüğünü üyelere aktardı. Kulüplerin 750 bin-1 milyon dolar dolayında, federasyonun da 700 bin dolar civarında gelir elde edeceği bu anlaşma sağlanırsa, yeni sezonun kupa finali ocak ayında gerçekleştirilecek.

   Kulüpler, beIN Sports ile yeni sezonun yayın hakları konusunda nisan ayında görüşmelerin başlanmasına karar verdi. Üyeler, bu sezonki fiyatların altına inmek istemiyor. Sorun çıkması hali

   TFF Başkanı Nihat Özdemir, Katar devletine, Türkiye Kupası finalinin Katar’da oynanması teklifiyle gittiklerini kulüplere açıkladı. Ocak ayında yapılacak finale çıkacak takımlara 1 milyon dolar verilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat ÖzdemirZiraat Türkiye Kupası
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