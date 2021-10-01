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Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi

Süper Lig'den 5 takımın da katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur kuraları bugün çekildi

01 Ekim 2021 Cuma 21:40
Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi

   Süper Lig'den 5 takımın da katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. tur kuraları bugün çekildi.Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün yapıldı.

   Üçüncü Eleme Turu’na Süper Lig’den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig’de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig’den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig’den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Kırşehir Belediyespor – Redoks Darıca Gençlerbirliği

Denizlispor – Gema Polimer Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor – Pazarspor

Amed Sportif Faaliyetler – Tarsus İdman Yurdu

Anagold 24Erzincanspor – 52 Orduspor

Fraport TAV Antalyaspor – Diyarbekirspor

Yılport Samsunspor – Karatay Termal 1922 Konyaspor

MKE Ankaragücü – Somaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor – Çankaya Futbol Kulübü

Ankaraspor – İnegölspor

Adana Demirspor – Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Adanaspor – Adıyaman Futbol Kulübü

Altınordu – Büyükçekmece Tepecikspor

Turgutluspor – Mardin 1969

TECO Karacabey Belediyespor – Şanlıurfaspor

Sakaryaspor – Karbel Karaköprü Belediyespor

Gençlerbirliği – Pendikspor

Manisa Futbol Kulübü – Fatsa Belediyespor

Yukatel Kayserispor – Artvin Hopaspor

Balıkesirspor – Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor – Kahramanmaraşspor

Ankara Keçiörengücü – Ağrı 1970

Akhisarspor – Bergama Belediyespor

Afjet Afyonspor – Sivas Belediyespor

Eskişehirspor – Iğdır Futbol Kulübü

Kırklarelispor – Osmaniyespor Futbol Kulübü

Silahtaroğlu Vanspor – Zonguldak Kömürspor

Menemenspor – Karşıyaka

Ankara Demirspor – Yomraspor

Bodrumspor – Isparta 32 Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Nazilli Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon – Bitexen Düzcespor

İstanbulspor – Ergene Velimeşespor

Kocaelispor – An Zentrum Bayburt Özel İdarespor

Çorum – Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Uşakspor – Nevşehir Belediyespor

Bursaspor – Ceyhanspor

Beypiliç Boluspor – Çarşambaspor

Eyüpspor – Bucaspor 1928

Etimesgut Belediyespor – Kahta 02 Spor

Altay – Belediye Derincespor

Sarıyer – Edirnespor

Tuzlaspor – 68 Aksaray Belediyespor

GZT Giresunspor (BAY)

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Ziraat Türkiye Kupası
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