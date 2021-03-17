Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i uzatmalara giden maçta 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı.60. dakikada Deniz Türümç Medipol Başakşehir'in ilk golünü attı ve karşılaşamada durumu 2-1 yaptı.77. dakikada Giuliano karşılaşamda durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere bitti.Uzatma dakikalarında 102. dakikada Larin Beşiktaş'ı karşılaşmada 3-2 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş finale yükseldi.