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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş  

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i uzatmalara giden maçta 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

17 Mart 2021 Çarşamba 08:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş  

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş  

   Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i uzatmalara giden maçta 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

   Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçti.Karşılaşmada 17.dakikada Aboubakar Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.22. dakikada Vida karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı.60. dakikada Deniz Türümç Medipol Başakşehir'in ilk golünü attı ve karşılaşamada durumu 2-1 yaptı.77. dakikada Giuliano karşılaşamda durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere bitti.Uzatma dakikalarında 102. dakikada Larin Beşiktaş'ı karşılaşmada 3-2 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş finale yükseldi.

  

 

Son Güncelleme: 17.03.2021 22:51
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaşMedipol Başakşehir
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