Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk raund Trabzonspor'un.Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Ligde şampiyonluk yarışı veren bordo mavililer ezeli rakibine karşı seyircisi önünde sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 21 Nisan'daki rövanş öncesi avantajlı skoru almış oldu. Ersun Yanal yönetiminde son maçına çıkan Kanarya ise 2-0 geri düşse de 82'de Vedat Muriqi'nin golüyle tura tutundu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında iki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 21 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak olan rövanş öncesinde avantaj elde etmek isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf, 2-1’lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Ligde 1 maçı eksik olan ve Başakşehir’in ardından ikinci sırada potansiyel lider konumunda şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer, rövanş öncesi avantaj elde etti. İkinci devrenin henüz 45. saniyesinde golcüsü Alexander Sörloth ile öne geçen Fırtına, 66’da Filip Novak’la farkı ikiye çıkardıKıran kırana bir mücadeleye sahne olan ve iki takımın toplamda 30’a yakın faul yaptığı maçta Fenerbahçe’nin tek golü ise 82’de Vedat Muriqi’den geldi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor ilk raundu 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Uğurcan, Atakan, Serkan, Abdurrahim, Messias, Hüseyin Türkmen, Doğan, Bilal, Guilherme, A. Ömür

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat

(Skor)