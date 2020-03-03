Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk raund Trabzonspor'un.Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

03 Mart 2020 Salı 22:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1

   Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk raund Trabzonspor'un.Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Ligde şampiyonluk yarışı veren bordo mavililer ezeli rakibine karşı seyircisi önünde sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 21 Nisan'daki rövanş öncesi avantajlı skoru almış oldu. Ersun Yanal yönetiminde son maçına çıkan Kanarya ise 2-0 geri düşse de 82'de Vedat Muriqi'nin golüyle tura tutundu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında iki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 21 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak olan rövanş öncesinde avantaj elde etmek isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf, 2-1’lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Ligde 1 maçı eksik olan ve Başakşehir’in ardından ikinci sırada potansiyel lider konumunda şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer, rövanş öncesi avantaj elde etti. İkinci devrenin henüz 45. saniyesinde golcüsü Alexander Sörloth ile öne geçen Fırtına, 66’da Filip Novak’la farkı ikiye çıkardıKıran kırana bir mücadeleye sahne olan ve iki takımın toplamda 30’a yakın faul yaptığı maçta Fenerbahçe’nin tek golü ise 82’de Vedat Muriqi’den geldi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor ilk raundu 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Uğurcan, Atakan, Serkan, Abdurrahim, Messias, Hüseyin Türkmen, Doğan, Bilal, Guilherme, A. Ömür

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTrabzonsporFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor altın değerinde 3 puan aldı
Kayserispor altın değerinde 3 puan aldı
Lider M.Başakşehir farklı kazandı
Lider M.Başakşehir farklı kazandı
Fatih Terim rekora koşuyor
Fatih Terim rekora koşuyor
Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile anlaştı
Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile anlaştı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti
Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti
Galatasaray rahat kazandı
Galatasaray rahat kazandı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi
Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim