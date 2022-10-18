Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Demirspor farklı kazandı....

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adana Demirspor evinde Adıyaman FK'nü 5-0 yenerek turu geçti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti.Adana Demirspor 44. dakikada Yusuf Sarı ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Adana Demirspor Erhun Öztümer ile skoru 2-0 yaptı.64. dakikada Adana Demirspor Erhun Öztümer ile skoru 3-0 yaptı.74. dakikada Adana Demirspor Erhun Öztümer ile durumu 4-0 yaptı.85. dakikada Adana Demirspor Gökhan Töre ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Adıyaman FK'nü 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı, Birkir Bjarnason, Yusuf Sarı, Arda Kurtulan, Fredrik Gulbrandsen, Artem Dzyuba

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Adıyaman FK:Ahmet Çolak, Tevfik Doğukan Pala, Ömürcan Karaca, Kerem Vapurluoğlu, Nihat Koç, Yiğit Demir, Burak Gürler, Ayberk Altan, Alihan Bel, Haydar Deniz, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör:Erol Kapusuz