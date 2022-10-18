Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, normal süresi 1-1 biten maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu uzatmalarda 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

18 Ekim 2022 Salı 16:16
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa bir üst tura çıktı

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, normal süresi 1-1 biten maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu uzatmalarda 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem  Muhammet Ali Metoğlu yönetti.Karşılaşmanın 30. dakikasında Yeni Mersin İdman Yurdu Erdem Beytaş ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdman Yurdu 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 80. dakikada Kasımpaşa Ali Sühan Demirel ile 1-1 beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.Uzatma dakikalarında 113. dakikada Kasımpaşa Mickael Tirpan ile 2-1 öne geçti.Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Bu sonuçla Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında bi üst tura çıktı.

Kasımpaşa:Erdem Canpolat, Daniel Graovac, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Tunay Torun, Yunus Mallı, Valentin Eysseric, Raoul Petretta, Turgay Gemicibaşi, Ali Sühan Demirel, Ahmet Engin 

Teknik Direktör:Şenol Can

Yeni Mersin İdaman Yurdu:Orhan Erdoğan, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever, Aslan Gök, Erdem Beytaş, Ferhan Evren, Miraç Doksanoğlu, Muğdat Çelik, Cemil Devrim, Ömer Önder, Abdurrahman Emek 

Teknik Direktör:Ersin Aka

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıKasımpaşaYeni Mersin İdman Yurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı....MKE Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 3
Fenerbahçe üç puanı üç golle aldı....MKE Ankaragücü 0 - Fenerbahçe 3
Sivasspor 3 - Giresunspor 0
Sivasspor 3 - Giresunspor 0
Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0
Bayern München farklı kazandı.Bayern München 5 - Freiburg 0
Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi
Bisiklet tutkunları Tarihi Yarımada'da pedal çevirdi
Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Dört gollü maçın galibi yok...Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü
Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü
Liverpool 1 - Manchester City 0
Liverpool 1 - Manchester City 0
Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71
Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71
El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1
El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1
Başakşehir FK 2 - İstanbulspor 0
Başakşehir FK 2 - İstanbulspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim