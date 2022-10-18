Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa bir üst tura çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, normal süresi 1-1 biten maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu uzatmalarda 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.Karşılaşmanın 30. dakikasında Yeni Mersin İdman Yurdu Erdem Beytaş ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdman Yurdu 1-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
Kasımpaşa:Erdem Canpolat, Daniel Graovac, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Tunay Torun, Yunus Mallı, Valentin Eysseric, Raoul Petretta, Turgay Gemicibaşi, Ali Sühan Demirel, Ahmet Engin
Teknik Direktör:Şenol Can
Yeni Mersin İdaman Yurdu:Orhan Erdoğan, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever, Aslan Gök, Erdem Beytaş, Ferhan Evren, Miraç Doksanoğlu, Muğdat Çelik, Cemil Devrim, Ömer Önder, Abdurrahman Emek
Teknik Direktör:Ersin Aka