Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor 0 - Aytemiz Alanyaspor 1

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek büyük avantaj yakaladı.Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk mücadelesidne Antalyaspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldığı maçın uzatmalarında attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta iki takım da gol pozisyonu bulamakta zorlanırken dakika 64’te Welinton kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alanyaspor savunma oyuncusunun atılmasıyla sahada 10 kişi kalırken, Antalyaspor rakibinin 1 kişi eksik olmasını değerlendiremedi.

Konuk ekip Alanyaspor 90+3’te Junior Fernandes’in attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı

İki takım 22 Nisan’da Alanya’daki rövanş müsabahakasında kozlarını paylaşacak.

(Skor)