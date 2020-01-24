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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

24 Ocak 2020 Cuma 16:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

   Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

   Son 16 Turu’ndan sonra çeyrek ve yarı final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final 21 Mayıs 2020’de oynanacak. Kupada çeyrek final maçları 4-5-6 Şubat, rövanşlar ise 11-12-13 Şubat’ta oynanacak. Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart, rövanşlar 21-22-23 Nisan’da oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

1.EŞLEŞME: TRABZONSPOR-BB ERZURUMSPOR

2.EŞLEŞME: GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE

3. EŞLEŞME: ANTALYASPOR-SİVASSPOR

4.EŞLEŞME: AYTEMİZ ALANYASPOR- GALATASARAY

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Trabzonspor-Erzurumspor / Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Sivasspor / Alanyaspor-Galatasaray

(TFF)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporGalatasarayKırklarelisporSivassporAlanyasporErzurumspor
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