Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 14.30’da yapıldı. Türkiye Kupası’nda son 16 turuna kalan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ:

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Konyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Antalyaspor

Sivasspor-Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Tuzlaspor- Medipol Başakşehir

Aytemiz Alanyaspor- BB. Erzurumspor

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.