Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçlarında sonra son 16 takım belli oldu.Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu'nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.
Kura Çekimi Bugün
Seri başı: Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor
Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor