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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu

iraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçlarında sonra son 16 takım belli oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 09:16
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçlarında sonra son 16 takım belli oldu.Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu'nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

   Kura Çekimi Bugün

   Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün 14.30'da yapılacak.Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

Seri başı: Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor

Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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