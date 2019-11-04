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İstanbul'da su kesintisi | Sular ne zaman gelecek

İSKİ 9 ilçede kış öncesi bakım çalışmaları nedeniyle 20 saati aşkın süreyle su kesintisine gideleceğini duyurdu. İSKİ'nin açıkladığı su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler haberin devamında

İstanbul'da su kesintisi | Sular ne zaman gelecek

İSKİ 9 ilçede kış öncesi bakım çalışmaları nedeniyle 20 saati aşkın süreyle su kesintisine gideleceğini duyurdu. İSKİ'nin açıkladığı su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler haberin devamında

04 Kasım 2019 Pazartesi 19:04
İstanbul'da su kesintisi | Sular ne zaman gelecek

İstanbul'da su kesintisi | Sular ne zaman gelecek



İSKİ, 2019 yılının en önemli bakım onarım çalışmaları öncesi 9 ilçede 20 saati aşkın süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahallelerin isimleri de yayınlandı. Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Zeytinburnu, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz, Ataşehir'de su kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri, su  kesintilerinin yaşanacağı mahalle ve sokak isimleri İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor.

Su kesintisi ile ilgili tüm detayları resmi internet sitesinin “arıza-kesinti” sekmesi üzerinden İstanbullularla paylaşan İSKİ hangi ilçede suların saat kaçta geleceğini sorgulama imkanı sunuyor. 

Kesintiden etkilenen mahalleler, ilçeler ve kesintinin nedeni de yine aynı sekme üzerinden sorgulanabiliyor. İşte bugün İstanbul’da yaşanan su kesintisi ile ilgili sorgulama yapılabilecek o adres ve suların geleceği saatler…

10 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER


Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.


Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.


Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.


Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.


Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.


Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.


Ümraniye;  Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.


Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."


20 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER


Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

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