104 Farklı Ülkeyle Eş Zamanlı 48 Saatlik Online Oyun Tasarım Maratonu



Covid-19 önlemleri kapsamında bu kez online olarak gerçekleştirilen oyun maratonunda 104 farklı ülkede yer alan toplam 585 merkezle eş zamanlı olarak 6 bin 200 oyun geliştirildi. Oyunseverler, 48 saat boyunca çalışarak renkli projelere imza attı..

Salgın süresince dijital oyunlara olan ilgi her geçen gün artıyor

bağımsız oyun geliştiricileri ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek projeler yaratılmasını sağlamak amacıyla “Global Game Jam”i düzenledi. Bu yıl Covid-19 tebdirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen maraton 48 saat boyunca devam etti. Global Game Jam bu yıl toplam 104 ülkede’nin de aralarında bulunduğu 585 merkezde düzenlendi. Global etkinlikte, “Kaybetmek ve Bulmak” ana temasından yola çıkan oyunseverler yaklaşık 6 bin 200 oyun geliştirdi. Ekipler, oyun tasarımı, grafik tasarım, 3D modelleme, programlama, ses tasarım ve müzik gibi birçok alana katkıda bulunabilecek renkli projelere imza attı.

Covid-19 pandemi döneminde dijital oyunların ve dijital oyun yayıncılığının etkisinin giderek arttığını vurgulayan BİLGİ İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara alana olan ilgiyi ve proje üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kara, “Pandemide insanlar evde kaldıkları süre boyunca mobil oyunlar başta olmak üzere dijital oyunlara büyük ilgi gösterdiler. Sadece oyun oynamakla da kalmadık, Twitch üzerinden oyun yayıncılığı da pek çok kişi tarafından sıkı takip edildi ve edilmeye devam ediyor. VR (sanal gerçeklik) oyunları da özellikle evde geçirilen zamanlarda fiziksel aktiviteleri artırması açısından önemli görülüyor. Dolayısıyla, dijital oyunlar hayatımızda her geçen gün daha da büyük yer kaplıyor” dedi. Kara, 2021 yılında da akademi ve sektör işbirliklerini artırmayı hedefleyen online çalıştaylar, seminerler ve Game Jam etkinlikleri ile alana katkı vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla “Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz” ilkesiyle yola çıkarak kurulmuştur. Yaklaşık 1500 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan üniversitenin 25.000’i aşkın öğrencisi ve 40.000’i aşkın mezunu vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mimarlık ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in 2020 yılı “Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere, Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır.