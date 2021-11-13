150 bin dolar ödüllü | PUBG MOBILE Pro League Şampiyonası başlıyor

150 bin dolar ödüllü PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası başlıyor

PUBG MOBILE Pro League Avrupa Şampiyonası 1. Sezon takvimi ve detayları açıklandı. 11 - 14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvada PMPL CIS Sezon 2, PMPL Türkiye Sezon 2 ve PMPL Batı Avrupa Sezon 2 takımları 150 bin dolar ödül havuzu için mücadele edecek. Ayrıca bu turnuva, Kasım sonunda başlayacak 2021 PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası için bir eleme turnuvası olarak da hizmet verecek. Buradan çıkacak en iyi 7 takım, PUBG MOBILE Küresel Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Popüler müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, sadece en iyi oyuncuların mücadele ettiği profesyonel espor turnuvası PMPL Avrupa Şampiyonası’nda Türk takımlarına desteğini göstermek için turnuvanın tema şarkısını "Zafer İçin Doğanlar" adıyla Türkçe olarak seslendirdi. Ünlü şarkıcı ayrıca 11 Kasım'da başlayan turnuvanın açılışında CIS takımlarını destekleyen Rusya’nın sevilen müzisyenlerinden RADIO TAPOK ile gösteri maçı da yaptı.

Ece Seçkin: “Rekabetçi ruhu nedeniyle PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE espor maçlarını çok seviyorum. Şimdi, bölgedeki yetenekli Türk oyuncuları destekleyeceğim için çok heyecanlıyım ve hazırladığımız şarkının, bu mükemmel oyunculara iyi bir sonuç almaları için şans getirmesini diliyorum” dedi.

Turnuvayı kazanana 40 bin dolar

PMPL Avrupa Şampiyonası, geçmiş turnuvalardaki en iyi takımları şampiyonluk yarışında karşı karşıya getirecek. Şampiyona için slot dağılımı şu şekilde olacak;

PMPL EMEA Şampiyonası - Kazanan PMPL Türkiye - En iyi 5 takım - Papara SuperMassive Blaze, World of Wonders, Futbolist, 1907 Fenerbahçe, S2G Esports PMPL BDT - En iyi 5 takım PMPL Batı Avrupa - En iyi 5 takım

Turnuvayı kazanan takım 40 bin dolar para ödülü alacak. Turnuvanın en iyi 7 takımı ise dünya çapında milyonlarca izleyiciyi bir araya getiren ve PUBG MOBILE'ın en büyük aşaması olan PUBG MOBILE Küresel Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

PUBG MOBILE hakkında

PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor.

Xiaomi Hakkında

Xiaomi Corporation, 2010 Nisan ayında kuruldu ve 9 Temmuz 2018'de (1810.HK) Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Ana Kurulu’nda listelendi. Xiaomi, merkezinde akıllı telefonlar, akıllı donanım ve Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketidir.

Yenilik ve kaliteye eşit derecede önem veren Xiaomi, sürekli olarak yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi ve operasyonel verimliliği takip ediyor. Şirket, dünyadaki herkesin yenilikçi teknolojiyle daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için durmaksızın dürüst fiyatlarla harika ürünler üretiyor.

2021'in ikinci çeyreği itibarıyle Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında 2 numaralı akıllı telefon markası haline geldi. Şirket ayrıca, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç, platformuna bağlı 351,1 milyondan fazla akıllı cihazla dünyanın önde gelen tüketici AIoT (AI+IoT) platformunu kurdu. Xiaomi ürünleri dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgede mevcut. Ağustos 2021'de şirket, Fortune Global 500 listesine üçüncü kez girdi ve 2020'ye kıyasla 84 sıra yükselerek 338. sırada yer aldı.

Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index'in bir bileşenidir.