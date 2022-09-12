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2'nci el telefon alanlar 3 sorgulama yapmayı unutmayın

Son günlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon piyasası da yükselmiş durumda. Pandemiye bağlı olarak tedarik sorunu nedeniyle sıfır cep telefonu fiyatları cep yakarken, ikinci el telefonlara ilgi arttı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:43
2'nci el telefon alanlar 3 sorgulama yapmayı unutmayın


2'nci el telefon alanlar 3 sorgulama yapmayı unutmayın


Sıfır telefon fiyatlarındaki artış, tüketiciyi ikinci el satışa yöneltti. İşin uzmanı ise ikinci el telefonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, IMEI numarasının sorgulamasında telefonun kayıtlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yurttaşın ikinci el telefon alırken dikkat etmesi gereken hususlara değinen esnaf Seyfettin Ballı, 10 yıla aşkın telefon satışı yaptığını belirterek, ikinci el telefon alırken müşteriyle karşılıklı güven duyulması gerektiğini söyledi.

Ballı, “İkinci el telefon aldığımızda mutlaka telefonun kutu, fatura ve aksesuarlarının tam olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle IMEI numarasının sorgulamasını yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kendi sisteminden telefonun geçmişini sorguluyoruz. Herhangi kayıp ve çalıntı ihtimali olduğu zaman kesinlikle telefonu almıyoruz. Mümkünse emniyete ‘bu cihaz kayıp’ diye bildirimde bulunuyoruz” dedi. 

"İKİNCİ EL TELEFON ALIRKEN 3 SORGULAMA ÖNEMLİ"

İkinci el telefon alırken 3 sorgulamanın önemli olduğunun altını çizen Ballı, “Müşteriler 2’nci el telefon alışverişi yaptığında mutlaka güvendiği şahıslardan alsınlar. Kesinlikle telefonun kutusundaki IMEI ile faturadaki IMEI’nin eşleştiğine dikkat etmeli. Aynı zamanda telefondan IMEI sorgulamasını da yapmalıdırlar. Bu üç parçanın birbiriyle uyumlu olması gerek. Bir diğer konu da telefon kasasının, ekranının sağlamlığına dikkat etmeli” diye uyardı. 

GEREĞİNDEN FAZLA GÜÇ PATLAMAYA NEDEN OLUYOR

Öte yandan, son günlerde telefon bataryalarının patlamasına neden olan unsurlara değinen Ballı, “Telefon bataryalarında son zamanlarda sıcaklıkların etkisiyle patlamalar meydana geliyor. Fiziksel olarak batarya şişmiş ve bariz görünüyorsa, direkt onarım yapıp o şekilde müşteriye sunuyoruz. Batarya patlamaları genelde telefonun şarjda sıklıkla kullanılması sonucu meydana geliyor. Kullanıcılar bataryalarda şişkinlik hissettikleri an telefonu şarjdan çekmeli.


Batarya eğer telefondan ayrılıyor ise ayırtıp o şekilde teknik servise başvurmalı. Orijinal olmayan şarj makinesi ve bataryalar, telefona gereğinden fazla güç uygulanması gibi eylemler, bataryanın şişmesine sebebiyet veriyor. Bu tür uygulamaların sonucunda batarya patlaması meydana geliyor” İfadelerinde bulundu. 1

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