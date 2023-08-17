3 tekerli elektrikli scooter Gotrax G Pro Türkiye’de

Maksimum 600 watt’a varan motor gücüne sahip cihaz maksimum 25 km/s sürate ve 30 kilometreye varan sürüş menziline sahip. Arka tekerlerindeki amortisörler ile kullanıcısına hem konforlu hem de güvenli bir sürüş sunan G Pro’nun satış fiyatı ise 19.999 TL.

Çevreci yönleri ve ulaşımı kolaylaştıran yapılarıyla elektrikli scooterlara olan ilgi her geçen gün artarken Türkiye’de genç ve geniş nüfus yapısıyla yabancı markaların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda ülke pazarına giren son markalardan biri de Evofone ile Teksas merkezli Amerikan firması Gotrax oldu. 2017'den beri ulaşım olanaklarını zorlayan eğlenceli, uygun fiyatlı ve çevre dostu elektrikli binilebilir araçlar tasarlayan Gotrax’ın Türkiye’de Evofone garantisiyle satışa sunduğu modeller arasında en çok dikkat çeken ise markanın 3 tekerli ürünü G Pro oldu.

Amortisörlere sahip çift arka teker yapısı G Pro’yu rakiplerinden ayırıyor

Gotrax G Pro, maksimum 600 watt motor gücüne sahip ve kullanıcısına 25 km/s maksimum hız sunuyor. 20 dereceye varan tırmanma açısı, 30 kilometreye varan bir sürüş menzili ve önde çekişli motor yapısının yanı sıra G Pro’nun en çok dikkat çeken özelliği tam 3 tekere sahip olması.

Gotrax G Pro; önde bir, arkasında ise çift tekere sahip. Bu sayede hem elektrikli scooterlara binerken denge sorunu yaşayanlara önemli bir alternatif haline geliyor hem de arka tekerleğindeki amortisörler sayesinde konforlu ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynı şekilde havalı lastiklere sahip olması da G Pro’nun sürüş kalitesini artıran özellikler arasında yer alıyor.

5 saatte dolan şarj, kısa sürede daha fazla menzil olanağı sunuyor

Şarjı 0’dan 100’e 5 saatte tamamlanan Gotrax G Pro, kullanıcısına kısa bir sürede şarj dolum imkanı veriyor. Böylece G Pro sürücüleri, gece yattıklarında veya iş/okula gittiklerinde elektrikli scooterlarını şarja takıp, kısa bir süre sonra tam dolu hale getirebiliyorlar. G Pro’nun hızlı dolan şarj kapasitesi, aynı zamanda kullanıcısına uzun şarj dolum süreleri beklemeden daha fazla menzil sağlamış da oluyor.

G Pro’nun ayar ve kontrolleri LED ekrandan

Dijital gösterge sahip olan G Pro’nun LED ekranından sürücüler; katettikleri mesafeyi, sürüş hızını, pil ömrü ve cihazlarıyla alakalı çeşitli verileri takip edebiliyor. Bununla birlikte tek dokunuşla katlanabilen ve bu sayede ister elde taşınabilen isterse de araçların bagajlarına kolayca yerleştirilebilen elektrikli scooterın ağırlığı ise 23 kilogram.

Gotrax G Pro 19.999 TL’lik satış fiyatına sahip

Türkiye’de Evofone garantisiyle satışa çıkan Gotrax modellerinden olan G Pro’nun 19.999 TL’lik satış fiyatı bulunuyor. G Pro veya Gotrax’in diğer modellerini incelemek isteyen tüketiciler, Evofone.com adresi üzerinden çeşitli elektrikli scooter modellerine göz atabilir.