Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

3 tekerli elektrikli scooter Gotrax G Pro Türkiye’de

Üç tekerli elektrikli scooter Gotrax G Pro, Evofone garantisiyle Türkiye’de satışta.

17 Ağustos 2023 Perşembe 16:56
3 tekerli elektrikli scooter Gotrax G Pro Türkiye’de

3 tekerli elektrikli scooter Gotrax G Pro Türkiye’de

Maksimum 600 watt’a varan motor gücüne sahip cihaz maksimum 25 km/s sürate ve 30 kilometreye varan sürüş menziline sahip. Arka tekerlerindeki amortisörler ile kullanıcısına hem konforlu hem de güvenli bir sürüş sunan G Pro’nun satış fiyatı ise 19.999 TL.

Çevreci yönleri ve ulaşımı kolaylaştıran yapılarıyla elektrikli scooterlara olan ilgi her geçen gün artarken Türkiye’de genç ve geniş nüfus yapısıyla yabancı markaların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda ülke pazarına giren son markalardan biri de Evofone ile Teksas merkezli Amerikan firması Gotrax oldu. 2017'den beri ulaşım olanaklarını zorlayan eğlenceli, uygun fiyatlı ve çevre dostu elektrikli binilebilir araçlar tasarlayan Gotrax’ın Türkiye’de Evofone garantisiyle satışa sunduğu modeller arasında en çok dikkat çeken ise markanın 3 tekerli ürünü G Pro oldu.

Amortisörlere sahip çift arka teker yapısı G Pro’yu rakiplerinden ayırıyor

Gotrax G Pro, maksimum 600 watt motor gücüne sahip ve kullanıcısına 25 km/s maksimum hız sunuyor. 20 dereceye varan tırmanma açısı, 30 kilometreye varan bir sürüş menzili ve önde çekişli motor yapısının yanı sıra G Pro’nun en çok dikkat çeken özelliği tam 3 tekere sahip olması.

Gotrax G Pro; önde bir, arkasında ise çift tekere sahip. Bu sayede hem  elektrikli scooterlara binerken denge sorunu yaşayanlara önemli bir alternatif haline geliyor hem de arka tekerleğindeki amortisörler sayesinde konforlu ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynı şekilde havalı lastiklere sahip olması da G Pro’nun sürüş kalitesini artıran özellikler arasında yer alıyor.

5 saatte dolan şarj, kısa sürede daha fazla menzil olanağı sunuyor

Şarjı 0’dan 100’e 5 saatte tamamlanan Gotrax G Pro, kullanıcısına kısa bir sürede şarj dolum imkanı veriyor. Böylece G Pro sürücüleri, gece yattıklarında veya iş/okula gittiklerinde elektrikli scooterlarını şarja takıp, kısa bir süre sonra tam dolu hale getirebiliyorlar. G Pro’nun hızlı dolan şarj kapasitesi, aynı zamanda kullanıcısına uzun şarj dolum süreleri beklemeden daha fazla menzil sağlamış da oluyor.

G Pro’nun ayar ve kontrolleri LED ekrandan

Dijital gösterge sahip olan G Pro’nun LED ekranından sürücüler; katettikleri mesafeyi, sürüş hızını, pil ömrü ve cihazlarıyla alakalı çeşitli verileri takip edebiliyor. Bununla birlikte tek dokunuşla katlanabilen ve bu sayede ister elde taşınabilen isterse de araçların bagajlarına kolayca yerleştirilebilen elektrikli scooterın ağırlığı ise 23 kilogram.

Gotrax G Pro 19.999 TL’lik satış fiyatına sahip

Türkiye’de Evofone garantisiyle satışa çıkan Gotrax modellerinden olan G Pro’nun 19.999 TL’lik satış fiyatı bulunuyor. G Pro veya Gotrax’in diğer modellerini incelemek isteyen tüketiciler, Evofone.com adresi üzerinden çeşitli elektrikli scooter modellerine göz atabilir.

Anahtar Kelimeler:
ScooterGotrax G Pro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaspersky'dan kurumsal şirketlere KATA ve EDR Expert
Kaspersky'dan kurumsal şirketlere KATA ve EDR Expert
General Mobile, yeni akıllı mobil ürünlerini tanıttı
General Mobile, yeni akıllı mobil ürünlerini tanıttı
Oyun oynarken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Oyun oynarken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Yapay zeka iş saatlerini 3’te 1 azaltacak
Yapay zeka iş saatlerini 3’te 1 azaltacak
Kaspersky’nin Kurcalama Koruması Ürünü testten başarı ile geçti
Kaspersky’nin Kurcalama Koruması Ürünü testten başarı ile geçti
Paketiniz teslim edilmedi | Bu yalana sakın inanmayın
Paketiniz teslim edilmedi | Bu yalana sakın inanmayın
Yapay zekâ ve cobot'lardan iş birliği
Yapay zekâ ve cobot'lardan iş birliği
Hyunda ve Seul Üniversitesi Pil Araştırma Merkezi Açıyor.
Hyunda ve Seul Üniversitesi Pil Araştırma Merkezi Açıyor.
DOF Robotics’ten Müşteri Odaklı Yenilikler
DOF Robotics’ten Müşteri Odaklı Yenilikler
Kaspersky uzmanları uyardı | Duyduklarınıza inanmayın!
Kaspersky uzmanları uyardı | Duyduklarınıza inanmayın!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim