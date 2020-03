Adidas, Google ve EA Sports FIFA Mobil sanal performansı birleştiriyor



Türünün ilk örneği olan adidas GMR oyun teknolojisi, futbolla dijital oyunu birleştirerek oyuncuların EA SPORTS FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkilemelerini sağlıyor. Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak, Takım Genel Derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor.

adidas, EA SPORTS FIFA Mobile ve Jacquard by Google ile iş birliğinden doğan, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.

adidas GMR iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmalarını, takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.

Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen adidas GMR, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi ve hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli kilometre taşlarına ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla oyun içindeki oyuncularını güçlendirerek ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.

İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak için bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevi olan oyuncuları gören Master Finisher olarak belirlendi. En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.

adidas adına konuşan adidas Football İş Geliştirme Direktörü Moritz Kloetzner şunları söyledi: “adidas GMR sanal dünyanın oyunu ile gerçek dünyanın kesiştiği noktada yer alıyor, çünkü artık seyirciler burada. Google’ın geliştirdiği Jacquard by Google ve EA SPORTS FIFA Mobile ile birlikte oyuncuların yaratıcılıklarını sporun iyiliği için kullanmalarına olanak veren yepyeni bir yöntem sunuyoruz.”

EA SPORTS FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. adidas GMR ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”

Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri EA SPORTS FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”

FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşuturuyor.”

adidas GMR adidas.com/gmr adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.

adidas Futbol Hakkında

adidas futbolda dünya lideridir. FIFA Dünya Kupası , UEFA EURO 2020 and the UEFA Şampiyonlar Liği gibi dünyanın en önemli futbol turnuvalarının resmi tedarikçisidir. adidas aynı zamanda Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern Münih ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerini de içine alan dünyanın en iyi kulüplerinden bazılarına sponsor olur. adidas aynı zamanda Leo Messi, Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, Serge Gnabry, Isco, Dele Alli, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Lindsey Horan ve Wendie Renard gibi oyundaki en iyi sporcuların bazılarına ortaktır.

Electronic Arts Hakkında

Electronic Arts (NASDAQ: EA) dijital interaktif eğlence alanında bir dünya lideridir. Şirket internete bağlı konsollar, mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlar için oyunlar, içerik ve çevrimiçi hizmetler geliştirip sunar.

2019 mali yılında GAAP net gelirini $4.95 milyar dolar olarak açıklamıştır. Genel merkezi Redwood City, California'da bulunan EA, EA SPORTS FIFA, Battlefield , Apex Legends , The Sims , Madden NFL, Need for Speed , Titanfall and Plants vs. Zombies . gibi profesyonellerden olumlu eleştiri almış yüksek kalite markalar portfolyosu ile tanınır. EA hakkında daha fazla bilgiyi www.ea.com/news. adresinde bulabilirsiniz.

EA SPORTS, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Need for Speed, Titanfall and Plants vs.Zombies, Electronic Arts Inc.'in ticari markalarıdır. FIFA ve FIFA'nın Resmi Lisanslı Ürün Logosu FIFA'nın telif hakları ve / veya ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Electronic Arts Inc lisansı altında üretilen John Madden ve NFL ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve izin alınarak kullanılır.

Jacquard by Google hakkında

Jacquard by Google yeni dijital hizmetleri ve deneyimleri günlük hayata sorunsuz bir şekilde entegre eden ileri bir teknolojidir. Jacquard by Google teknolojisiyle, sıradan nesneler fiziksel ve dijital dünyalar arasında köprüler kuracak arayüzler haline gelebilir. Markalar artık yeni nesil bağlantılı ürünler oluşturarak ürünlerini bir etkileşim katmanıyla geliştirebiliyor.

Jacquard by Google küçük, görünmez ancak sağlam ve güçlüdür. Mobil cihaza bağlantı sağlayan ve etkileşimleri ve eylemleri dijital deneyimlere aktaran ufak bir bilgisayardır. İster ceket, ister sırt çantası ya da ayakkabı olsun, Jacquard Tag ürünün tasarımına sanki onun bir parçasıymışçasına hissettirecek şekilde sorunsuzca gömülebilir.

Fitness takibi ve hareket algılamasının da ötesine geçen Jacquard by Google Tag şutları, şut kuvvetini, mesafe ve hızı ölçerek oyuncuların sahada yaptığı gerçek futbol hareketlerini algılamak için ileri makine öğrenme algoritmaları kullanır. Tüm bu teknoloji, oyuncuların adidas GMR içine yerleştirip ayakkabılarına koydukları bir Jacquard by Google Tag’de saklanmaktadır.