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Airbus, karbon salımını azaltmak için ‘soğuk’ teknoloji testini tanıtacak

Airbus, süper iletken malzemelerin ve kriyojenik sıcaklıkların bir uçağın elektrikli tahrik sistemlerinin performansı üzerindeki etkisini keşfetmek için "Gelişmiş Süper İletken ve Kriyojenik Deneysel Güç Göstergesini" (ASCEND) piyasaya sürdü.

30 Mart 2021 Salı 20:00
Airbus, karbon salımını azaltmak için ‘soğuk’ teknoloji testini tanıtacak

Airbus, karbon salımını azaltmak için ‘soğuk’ teknoloji testini tanıtacak

@Airbus #AirbusUpNext #ZeroEmission #Electrification #Superconductivity #Cryogenic

Süper iletken malzemelerin piyasaya sürülmesi elektrik direncini azaltabiliyor, bu da elektrik akımının enerji kaybı olmadan güç sağlayabileceği anlamına geliyor. Kriyojenik sıcaklıklarda (-253 santigrat derece) sıvı hidrojen ile birleştirildiğinde elektrik sistemleri, genel elektrikli tahrik sisteminin performansını önemli ölçüde artırmak için soğutulabiliyor.

Airbus, düşük ve sıfır emisyonlu uçuş için hazır olan tahrik mimarisini optimize etmek amacıyla gelecek vaat eden teknolojilerin fizibilitesini keşfetmek için ASCEND'i kullanacak. Sonuçların, sistem kurulumunun hacmi ve karmaşıklığı azaldıkça bileşen ağırlığı ve elektrik kayıpları potansiyelinin en azından yarı yarıya azaltması ve mevcut sistemlere kıyasla voltajda 500 V'un altına düşmesi bekleniyor.

ASCEND, uçaklarda sıvı hidrojen içeren ve içermeyen, yüz kilowatt'tan çoklu megavatlık uygulamalara kadar birçok elektrik mimarilerini değerlendirecek.

Airbus, önümüzdeki üç yıl içinde E-Uçak Sistem Evinde göstericiyi tasarlayacak ve inşa edecek. Turboprop, turbofan ve hibrit pervaneli motorlara uyarlanabilecek çözümler 2023'ün sonunda test edilecek ve değerlendirilecek. Gelecekteki uçaklar için gerekli olan tahrik sistemi mimarisi türü için Airbus'ın karar verme sürecini destekleyecek. ASCEND'in ayrıca helikopterler, eVTOL'ler ve bölgesel ve tek koridorlu uçaklar da dahil olmak üzere tüm Airbus portföyündeki mevcut ve gelecekteki tahrik sistemlerinde performans iyileştirmelerini desteklemesi bekleniyor.

Demostrater, hızlı ve ölçekte örnekler oluşturarak, radikal teknolojik atılımları kapsayan yeni ürün ve hizmetleri değerlendirerek, olgunlaştırarak ve onaylayarak gelecekteki teknolojilere hızlı bir gelişim sağlamak için oluşturulan Airbus’ın yan kuruluşu Airbus UpNext’in bünyesinde barındırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AirbusKarbon Salımı
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