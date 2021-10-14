

Airbus, NASA’nın Orion uzay aracı için ikinci Avrupa Servis Modülünü yolladı

NASA Orion uzay aracı için üretilen Airbus yapımı ikinci Avrupa Servis Modülü (ESM-2), Almanya’nın Bremen kentindeki Airbus tesisinden teslim edilmeye hazır. Bir Antonov kargo uçağı, ESM-2’yi NASA’nın Florida’daki Kennedy üssüne taşıyacak. Airbus, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından NASA’nın Artemis I görevi için yakında fırlatılacak olan ilk ESM de dahil altı adet ESM’nin geliştirilmesi ve üretimi için ana yüklenici olarak seçildi.

ESM, 1970’lerde Apollo programının sona ermesinden bu yana ilk kez astronotları alçak Dünya yörüngesinin ötesine taşıyacak olan yeni nesil uzay aracı Orion’un önemli bir unsurudur. Modül, tahrik, güç ve termal kontrolün yanı sıra gelecekteki görevlerde astronotlara su ve oksijen sağlayacak. ESM, mürettebat modülünün altına monte edilir ve birlikte Orion uzay aracını oluştururlar.

Airbus Uzay Araştırmaları Başkanı Andreas Hammer: “NASA’nın Orion uzay aracı için ikinci Avrupa Servis Modülünün teslimi, astronotların Ay’a tekrar dönüş yolculuğunda ileriye dönük atılmış büyük bir adımdır. Müşterilerimiz ESA ve NASA ve endüstriyel ortağımız Lockheed Martin Space ile el ele programda hızla ilerliyoruz ve tüm zorluklara rağmen 2024 yılında Ay yüzeyine geri dönmeye hazırız” dedi.

ESM-2, teslimat öncesinde modülün ana motorunun gimbal testi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir onay işlemine tabi tutuldu. Ana motor, uzay mekiği Atlantis’in yenilenmiş motorudur.

Transatlantik yolculuğunu tamamladıktan sonra ESM-2, Orion Mürettebat Modülü ile birleştirilecek ve fırlatıcı ile entegrasyondan önce daha kapsamlı testlere tabi tutulacak. Bu testler, yaklaşık iki yıl sürecek.

NASA’nın yeni Uzay Fırlatma Sistemi roketindeki ilk Orion uzay aracı mürettebatsız olarak fırlatılacak ve uzay aracını Ay’ın 64.000 kilometre ötesine taşıyarak kapasitesini kanıtlamış olacak. İlk insanlı uzay uçuşu görevi olan Artemis II, ESM-2 ile desteklenecek.

Orion uzay aracının tasarımı, astronotların her zamankinden daha uzak noktalara taşınmasını sağlıyor. Uzay aracı, dört astronotu taşıyacak, uçuş sırasında mürettebata yaşam desteği sağlayacak ve onların bugüne kadarki en yüksek hızla Dünya atmosferine güvenli bir şekilde dönüş yapmalarını sağlayacak.

ESM, elektrikli ekipmanlardan motorlara, güneş panellerinden yakıt depolarına ve yaşam destek malzemelerine kadar 20.000’den fazla parça ve bileşenin yanı sıra birkaç kilometrelik kablo ve borudan oluşmaktadır.

Fırlatma sırasında, ESM’nin agırlığı 13 tonun biraz üzerindedir. Orion Uzay Mekiği için ana itme sistemi olma işlevinin yanı sıra ESM yörünge manevrası ve pozisyon kontrolünden de sorumlu olacaktır. Bunun yanında mürettebata su ve oksijen gibi yaşam desteğinin en önemli faktörlerini sağlarken, modüle kenetlendiği durumlarda termal kontrolü düzenler. Ayrıca, basınçsız servis modülü, ek yük taşımak için de kullanılabilir.

Uzun vadede, Orion uzay aracının, bir Ay yörüngesi platformu olan International Lunar Gateway ile kenetlenerek insanlığın uzaydaki varlığını genişleten sürdürülebilir bir uzay araştırma mimarisine olanak sağlaması planlanıyor.