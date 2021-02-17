Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı



NASA’nın Perseverance uzay aracı Perşembe günü (yarın) Kızıl gezegenin yüzeyine indiğinde, Airbus teknolojisi de ona eşlik edecek: MEDA Meteoroloji istasyonu, bilim adamlarına Mars hava durumuna dair değerli veriler sunarken, High Gain Antenna System, Mars2020 misyonu süresince dünya ile yüksek hızlı bir iletişim bağlantısı sağlayacak.

Perseverance, Mars’ın biyolojik ve jeolojik ortamını incelemek için Airbus tarafından tasarlanan ve inşa edilen MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) meteoroloji istasyonu da dahil olmak üzere toplamda yedi bilimsel araç kullanacak.



MEDA, uzay aracı boyunca yerleştirilmiş sensörleri kullanarak birçok çevresel parametreyi ölçecektir: rüzgar hızı ve yönü, nem oranları, atmosferik basınç, toprak ve hava sıcaklıkları, güneş radyasyon ve ayrıca oturmuş tozun özellikleri. Bu parametreler, uzay aracındaki Ingenuity helikopterini uçurmak için verilecek kararları yönlendirecektir.

MEDA, bu alanda uzmanlığını kanıtlayan Airbus’ın liderliğindeki üçüncü Mars çevre istasyonudur. Birincisi, REMS (Rover Environmental Monitoring Station) olarak bilinen 2012 yılında Curiosity uzay aracı için ve ikincisi de 2018’de TWINS adı ile InSight için üretilen oldu. (InSight için sıcaklık ve rüzgar) Her ikisi de başarılı NASA / JPL misyonlarıydı.

Perseverance keşiflerinden elde edilen tüm veriler, yüksek hızlı veri iletişimine imkan veren bir X-band verici ve alıcı antene dayanan, Airbus tarafından tasarlanan ve inşa edilen HGAS anten sistemi aracılığıyla Dünya’ya gönderilecektir. Anten, şirket içinde geliştirilen mikroşerit teknolojisine dayanmaktadır. Hijyen koşulları ve termal stabiliteyi korumak için toza karşı korumalıdır.

Anten, ara bağlantılara (örneğin yörüngeler) ihtiyaç duymadan, farklı araçlar tarafından üretilen bilimsel verileri ve uzay aracının sağlık durumu hakkında bilgileri doğrudan gönderecektir. Buna ek olarak araç, görevleri için Dünya’dan günlük talimatlar alacak. Anten yönlendirilebildiğinden, aracı hareket ettirmeden doğrudan Dünya’ya bir bilgi ışını (beam) gönderebilir, bu da enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Mars’taki ekstrem termal keşifler kapsamlı termal dayanıklılık testleri ile -135ºC ile +90ºC arasındaki sıcaklıklarda anten sisteminin kalifikasyonunu gerektiriyor. Bu, hali hazırda Curiosity ile kusursuz bir şekilde çalışmaya devam eden ilk anten sisteminden 8 yıl sonra Airbus’ın Mars’taki ikinci HGAS anten sistemi olacak.

Mars2020, şimdiye kadarki en iddialı Mars görevdir, çünkü gezegendeki geçmiş yaşamın kanıtlarını bulmak ve o hayata dair işaretleri veya izleri (biyo-imzalar) Dünya’ya getirmek üzere saklamak için Mars kayalarını ve topraklarını her zamankinden daha ayrıntılı olarak inceleyecektir. Benzer şekilde, yüzeyi oluşturan jeolojik süreçleri karakterize edecek ve tozun karakterizasyonu da dahil olmak üzere Mars atmosferinde meydana gelen süreçlerin günlük ve mevsimsel evrimini ölçecektir. Perseverance, aynı zamanda, atmosferdeki karbondioksitten oksijen üretmek veya başka bir gezegende küçük bir helikopterin ilk uçuşu gibi, Mars’ta gelecekteki insan keşiflerinin önünü açmaya yardımcı olacak teknolojileri de test edecektir.

Airbus ve Mars

Mars Express ve Beagle 2

Airbus, Avrupa’nın Mars’a ilk uzay aracını inşa etti – Mars Express, 2003 yılında fırlatıldı. Airbus ayrıca, fırlatıldıktan sonra maalesef kaybedilen yüzey aracı Beagle 2’yi (Mars Express tarafından Mars’a taşınan) tasarladı ve üretti.

https://www.airbus.com/space/space-exploration/mars-express.html

ExoMars

Airbus, Avrupa’nın başka bir gezegene ilk uzay aracı olan ESA ExoMars’ı tasarladı ve inşa etti. ExoMars uzay aracı, gezegen koruma kurallarına uygun olması için Stevenage (İngiltere) tesisinde özel bir hijyenik biyo-yük odasında inşa edildi.

https://www.airbus.com/space/space-exploration/exomars.html

Sample Fetch Rover

Airbus, Mars örnek getirme misyonunun bir parçası olarak ESA adına Sample Fetch Rover (SFR) projesinin bir sonraki tasarım aşaması (B2) üzerinde çalışıyor. 2026 yılında SFR, Mars’a fırlatılacak ve Perseverance’tan geriye kalan örnekleri arayacak. Onları toplayacak ve uzay aracına geri taşıyacak ve onları Mars etrafında yörüngeye fırlatacak olan bir Mars Ascent aracına yerleştirecek.

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/06/airbus-wins-next-study-contract-for-martian-sample-fetch-rover.html

Earth Return Orbiter

Airbus, Mars yörüngesinden örnekleri toplayacak ve onları Dünya’ya geri getirecek olan Earth Return Orbiter’ı inşa etmektir. Airbus, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Sample Return misyonunun Earth Return Orbiter (ERO) için ana yüklenicisidir.