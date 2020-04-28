Akıllı anahtar | Thea IQ Multis ile daha akıllı bir dünyaya adım atın



Dünya artık dijital çağda… Akıllı teknolojiler ise artık herkesin hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında dünyanın önde gelen markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın ucunda.

Yüksek teknoloji, kusursuz sadelik, göz alıcı tasarım...

MultiS ile konforun ötesine geçin...

; aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir noktadan yaparak mekânlarda konfor ve enerji tasarrufu sunuyor. Dünyanın ilk LED’li elektrik anahtarı olan Thea Blu’nun yalın çizgilerini koruyan ürün,’in yüksek teknolojisi ile donatılmış bulunuyor. Sadelik ve şıklığı ön planda tutmasının yanı sıra mekânlardaki birçok fonksiyonu yönetebilmesi sayesinde de hem evlerde ve ofislerde hem otel, restoran gibi ticari işletmelerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Mekanlardaki fonksiyonların artışı ile birlikte teknolojik çözümlere duyulan ihtiyaç günden güne çoğalıyor. Firmaların bu talebe karşılık farklı çözümleri var. Teknolojinin önde gelen isimlerinden Panasonic’in bu ihtiyaca yönelik çözümü ise MultiS… Doğru iklimlendirme kontrolü, konforumuz kadar sağlığımız için de önemli. Özellikle yerden ısıtma sistemlerinde zeminden yükselen sıcak hava, ayak rahatsızlığı ve astım gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. Çözüm ise basit: Zemin sıcaklığını optimum düzeyde tutmak. Bunun için tasarlanan sistemler olmakla birlikte MultiS, dahili zemin probu girişi ile ayrı bir ürüne ihtiyaç bırakmadan zemin sıcaklığını istediğiniz değerde sabitliyor. Klima ve fan coil sistemlerini kontrol edebilen ve dahili nem sensörüne sahip olan ürünün, pencere kontağı bağlamak için bir de harici girişi var. Bu sayede cam açıldığında iklimlendirmeyi durdurarak enerji tasarrufu da sağlıyor.

Kolaylık mı, sadelik mi? Peki, her ikisine birden ne dersiniz?

MultiS, 12 fonksiyonu kontrol etmesinin yanında, konvansiyonel ısıtma sistemlerini ve klima sistemlerini de tek noktadan yönetebiliyor. Kalitesi ile fark yaratan ürün, metal görünümü ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Işık geçiren özel bir malzeme ile kaplı olan ön kapağın arkasında etiketleme alanı ve yaklaşım sensörü bulunuyor. Bu sayede ürün, kullanılmadığında ışıklar kapalı ve yalın bir görüntü sunarken, elinizi yaklaştırdığınızda belirginleşen ikonları ile kullanım kolaylığı sunuyor. MultiS bu özellikleriyle, teknolojiyi sevenlerin ve sadeliğe önem verenlerin tercihi olmaya aday. Ürün, sergilendiği fuarlarda mimar ve mühendislerden de tam not almayı başarıyor.

