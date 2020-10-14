Akıllı baston WeWalk, Microsoft programına seçildi



Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA girişimlerinden WeWALK teknoloji devi Microsoft’un Erişebilirlik için Yapay Zeka programına Türkiye’den seçilen ilk girişim oldu. Konuyla ilgili konuşan WeWALK Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan, "Microsoft’un desteklediği teknoloji ile görme engelliler için devrimsel nitelikte bir ürün sağlayacağız” dedi.

Görme engellilerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımını amaçlayan ve TIME Dergisi tarafından yılın en iyi icatlarından biri seçilen YGA girişimi WeWALK, yine bir ilki başararak Microsoft’un Erişebilirlik için Yapay Zeka programına Türkiye’den seçilen ilk girişim oldu.

WeWALK; 25 milyon dolar bütçeli, beş yıl sürecek program kapsamında teknolojisini yapay zeka ile zenginleştirecek. Microsoft iş birliğiyle WeWALK iki yeni özellik ile görme engellilere sunduğu deneyimi geliştirecek. Bunlardan ilki baston kullanıcılarının baston hareketlerini ölçümleyip kişiye özel geri bildirimler vererek bağımsız hareket kabiliyetini artırmak olacak. Bir diğeri ise; görme engellilerin yolculuk deneyimlerini iyileştirecek sesli asistan çözümleri geliştirmek olacak. Konuyla ilgili konuşan WeWALK Kurucu Ortağı ve CPO'su Kürşat Ceylan, "Titizlikle topladığımız veriler ve dünyanın en önemli teknoloji devlerinden biri olan Microsoft’un desteklediği teknoloji ile görme engelliler için devrimsel nitelikte bir ürün sağlayacağız. Bu çalışma ile Microsoft ailesinin bir parçası olmak ve küresel görme engelli topluluklarına, araştırmacılara ve bağımsız hareket eğitmenlerine daha da yakınlaşma, hayatlarını kolaylaştırma fikri bizi çok heyecanlandırıyor” dedi.

Microsoft: “WeWALK'u desteklemekten heyecan duyuyoruz”

Microsoft'un baş inovasyon mimarı Mary Bellard konuyla ilgili şunları söyledi; “Microsoft olarak engelliler ile birlikte, engelliler için düşünülen yapay zeka çözümlerinin, insanların bağımsız hareket kabiliyetlerine etkisinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenle, dünya çapında beyaz baston kullanan milyonlarca insan için hayata geçiren WeWALK'u desteklemekten heyecan duyuyoruz.”

Dünyanın en akıllı bastonu

Görme engelliler için geliştirilen, dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, bugüne kadar 37 ülkede binlerce görme engelliye ulaştı. TIME Dergisi tarafından 2019’un en iyi icatlarından biri olarak seçilen WeWALK geçtiğimiz yıllarda Elon Musk’ın da aldığı Edison Awards’ta Altın Ödülü Türkiye’ye getiren ilk girişim oldu. 2020’de de ABD’nin en önemli yayınlarından Fast Company’nin Dünyayı Değiştiren İcatlar Ödülü’nde Onur Ödülü’ne layık görüldü.