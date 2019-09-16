Akıncı TİHA | Baykraktar Akıncı ilk kez hangardan çıktı

Türkiye'nin gururu | İlk TİHA kendini gösterdi



Akıncı, Türk özel sektörünün, TSK için ürettiği ilk taarruz tipi insansız hava aracı. Askeri litaratürdeki adı Taaruzi İnsansız Hava Aracı TİHA. Tüm dünya bu kısaltma terimi bundan sonra sık sık duyacak gibi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçmesinin önünü açacak olan TİHA, Baykar tarafından geliştirildi ve üretildi. TEKNOFEST'te görücüye çıkan Bayraktar Akıncı'nın teknik özellikleri Türk askeri uzmanların göğsünü kabartırken Türkiye'nin milli gururu oldu.



TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı. F-35 yerine alternatif olabileceği belirtilen Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı.

Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

24 saat havada kalıyor

Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalıyor ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor..

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 gerilimin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.

Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.