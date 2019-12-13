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AKUT'tan GÜVENDEYİM uygulaması | Afet öncesi mutlaka indirin

Türkiye'de arama kurtarmanın öncüsü AKUT mühendisleri tarafından geliştirilen Güvendeyim telefonunuzda mutlaka yer almalı

13 Aralık 2019 Cuma 10:16
AKUT'tan GÜVENDEYİM uygulaması | Afet öncesi mutlaka indirin

AKUT'tan GÜVENDEYİM uygulaması | Afet öncesi mutlaka indirin


Acil afet durumlarında teknoloji can kurtarıyor. Türkiye'de arama kurtarmanın öncüsü AKUT mühendisleri tarafından geliştirilen Güvendeyim telefonunuzda mutlaka yer almalı


AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte Genel Bilgi Teknolojileri şirketi tarafından geliştirilen "Güvendeyim" uygulaması, Google Play ve Apple App Store üzerinden yayında.

Güvendeyim, doğal afet durumlarında konum bilgilerinizin, kısa mesaj yoluyla, daha önceden belirlediğiniz kişilere gönderilerek, güvende olduğunuzun bildirilmesine yardım eden bir mobil uygulama. Aynı zamanda, deprem, sel ve yangın konularındaki bazı temel bilgilere, yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama internetsiz çalışıyor. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS'lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, konumunuzun paylaşılması için yeterli oluyor. Uygulamanın ayarlar bölümünden, acil durumlarda haber iletilmesini istediğiniz, en fazla 5 kişinin telefon numarasını ekleyebiliyorsunuz. Daha sağlıklı çalışabilmesi adına aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasının uygulamaya eklenmesi öneriliyor.

Standart SMS tarifesi üzerinden operatör tarafından ücretlendirilen uygulama, GPS servisi üzerinden konumun alınması, telefonun marka modeli ile bulunulan ortam gibi değişkenlere göre farklı sürelerde işlem gerçekleştirebiliyor.

Google play linki https://play.google.com/store/apps/details?id=genel.akut.guvendeyim

Apple App Store linki https://apps.apple.com/tr/app/g

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Anahtar Kelimeler:
AKUTGüvendeyim
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