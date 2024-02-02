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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 17:50’de ayrılacağı duyuruldu.

02 Şubat 2024 Cuma 08:40
Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek






Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bugün sona erecek


Türkiye'nin ilk kez uzaya bilimsel araştırmalarda bulunması için yolladığı astronot Alper Gezeravcı'nın bugün dünyaya dönmesi bekleniyor. Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin istasyondan ayrılışının canlı yayınlanacağı bildirildi.


Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün ABD'de Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.

Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı.

Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Gezeravcı, askeri eğitimi sayesinde çok sayıda hayatta kalma kursuna katıldı, çeşitli görevlere gönderildi.

TRT’de katıldığı programda “Uzayla ilgili benim bir hayalim yoktu. Hayalim gökyüzü ile limitliydi” diyen Gezeravcı, Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi için başvuru çağrısı haberlerini gördükten sonra gerekli kriterleri gözden geçirdiğini, daha sonra astronotların biyografilerini incelediğini ve kendinin de yapabileceğine kanaat getirdikten sonra başvurmaya karar verdiğini anlattı.

AA’nın haberine göre, 36 bin aday başvuru yaptı. Adayların 30'u Ankara'ya çağrıldı.

Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu.

Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

Son Güncelleme: 02.02.2024 10:53
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Alper GezeravcıUzayUzay Yolculuğu
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