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Altın Karınca Ödülleri’nin ikisi Zeytinburnu Belediyesi’ne

Zeytinburnu Belediyesi, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projeleri” ile Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Altın Karınca Ödülleri’ne layık görüldü.

18 Kasım 2020 Çarşamba 12:49
Altın Karınca Ödülleri’nin ikisi Zeytinburnu Belediyesi’ne

Altın Karınca Ödülleri’nin ikisi Zeytinburnu Belediyesi’ne…

Marmara Belediyeler Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği Altın Karınca Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Zeytinburnu Belediyesi bu yıl, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi”, projeleri ile iki ödüle birden layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen tören eşliğinde ödüller, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a takdim edildi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ’NDEN SES GETİREN 2 FARKLI PROJE

Kısa süre önce faaliyete geçen ve İstanbul ilçeleri arasındaki tek afet koordinasyon merkezi olan, “Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi projesi” ile Altın Karınca Ödülü’ne layık görülen Zeytinburnu Belediyesi, bu projeyle afet yönetimi konusunda ciddi bir misyon üstleniyor. Böylelikle deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin kaymakamlık ve emniyet müdürlüğünün desteğiyle ilçe bazında tek merkezden koordine edilmesi sağlanırken, afet yönetiminin çok daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesinin de önü açılmış oluyor. 

Bir diğer ödül alan “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projesi”yle; tarihi ve kültürel bakımdan zengin olan ilçenin İstanbul kültür turizminden pay alması amaçlanıyor. Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliğiyle, ilçenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerinin yerli ve yabancı turizme kazandırılması için turist rehberlerine özel bir eğitim programı düzenleniyor.

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Son Güncelleme: 18.11.2020 21:38
Anahtar Kelimeler:
Altın Karınca Ödülleri
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