Android üzerinden WhatsApp kullananlara çok önemli uyarı



Mobil telefonların vazgeçilmez haberleşme aracı WhatsApp'ı hedef alan bir casus yazılım, banka hesaplarımızı ve tüm yazışmalarımızı saniye saniye takip ederek çaldığı ortaya çıktı. PixPirate adlı yazılımın cep telefonlarına uzun süre gizlenmeyi başardığını duyuran IBM uzmanları bu kötü amaçlı yazılımın iki aşamalı kimlik doğrulamanın da bir işe yaramadığını belirtti.

Dünyaca ünlü bilgisayar markası IBM, Android telefonunda WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullananlara yönelik acil kodlu bir uyarı yayınladı. Her adımımızı izleyen, bilgilerimizi saniyeler içinde çalan bu yazılıma karşı nasıl korunuruz?

Dünya genelinde yaklaşık iki milyar kişi sevdiklerine ve arkadaşlarına mesaj göndermek için WhatsApp uygulamasını kullanıyor.

Bu sebeple, kimlik hırsızlarının bu kişileri hedef alması "küresel bir tehdit" olarak kabul ediliyor.

Son olarak, dünyaca ünlü bilgisayar şirketi IBM'nin güvenlik ekibi, Android telefonlarda WhatsApp uygulamasını kullananları etkileyen "yeni bir tehdit" keşfediğini duyurdu.

Sürekli mutasyona uğrayarak kendini yenileyen PixPirate adındaki bu kötü amaçlı yazılım, IBM tarafından "yüksek riskli güvenlik ihlali" olarak kategorize edilmesinin ardından mercek altına alındı.

BANKA BİLGİLERİNİZİ ÇALIYOR

HER ADIMINIZI TAKİP EDİYOR

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre PixPirate, cihazınızda ustalıkla gizleniyor ve saniyeler içinde banka bilgileri ve diğer kişisel bilgilerinizi çalabiliyor.

Dahası, ekranınızdaki her bir kaydırmayı; örneğin, hangi uygulamaları kullandığınızı, internette nelere göz attığınızı ve tüm mesajlaşmalarınızı izleyebilen bu kötü amaçlı yazılım, bilgilerinizi çalarak yazılımın sahiplerine ulaştırıyor.

Bu bilgiler, dolandırıcılığın yanı sıra şantaj amaçlı da kullanılabilir.

SİZİN ADINIZA MESAJ GÖNDERİYOR, MESAJLARI SİLİYOR



İki faktörlü kimlik doğrulama PixPirate'e karşı işe yaramıyor. En kötüsü de korsanlar, SMS mesajlarınızı silebiliyor, hatta sizden gizli mesaj dahi atabiliyor.

CASUS YAZILIM NASIL BULAŞIYOR?

IBM siber güvenlik ekibine göre, "Kurbanlara genellikle WhatsApp veya SMS mesajıyla oltalama (smishing) yapılıyor. Kurban, mesajda yazanları yaptığında ise virüs kullancının cihazına bulaşıyor..."

Söz konusu mesajda kurbandan, çalıştığı bankayı taklit eden bir tür yan uygulamayı indirmesi istenebiliyor.

İndirme başladığında program, güncellenmiş yeni bir sürümü yüklemesini tavsiye ediyor ki bu da tam olarak kötü amaçlı PixPirate yazılımı oluyor.

NASIL KORUNURUZ?

Bu kötü amaçlı yazılımdan korunmanın tek yolu ise son günlerde, Whatsapp üzerinden yaygın bir şekilde kullanıcıları hedef alan yabancı kaynaklı numaraları, sizlerle iletişime geçtikleri anda asla cevaplamadan engellemek.

