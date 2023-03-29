Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Apple'in yeni oyuncağı cam iPhone

Dünya teknoloji devi Apple, telefon tasarımı ile birlikte yeni nesil ürünlerde kullanacağı kristal cam iPhone ve iPad'ler için harekete geçti.

29 Mart 2023 Çarşamba 08:57
Apple'in yeni oyuncağı cam iPhone

Apple'in yeni oyuncağı cam iPhone


Apple ürünlerinden vazgeçemeyenler için yeni nesil cihazlar yakında teknoloji mağazalarında yerini alacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, sürekli olarak yeni fikirlerinin prototipini alıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Apple’ın klavyesiz Macbook patenti ve Android cihazlardaki gibi tersine kablosuz şarj patenti ortaya çıkmıştı.


Apple’ın iPad’ler ve iPhone’lar için aldığı bir patent ortaya çıktı. Patentin özelliğiyse tamamen camdan yapılma iPad’lere odaklanıyor olması.

TEK BİR KEZ YERE DÜŞME İLE TUZLA BUZ OLABİLİR

Webtekno'nun AppleInsider’dan aktardığı haberine göre Apple, ABD Patent ofisine başvuru yaparak tamamen camdan cihaz kasaları için patent başvurusunda bulundu. Ortaya çıkan bilgilerde patentin 20 farklı cihaz için alındığı fark edildi. 

iPhone ve iPad cihazlarının kasalarında geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldığını ve cihazların arka tarafında alüminyum kasanın üzerine cam yerleştirildiğini biliyoruz. Ancak Apple’ın yeni patentinde cihazların tamamen cam bir kasaya sahip olduğunu ve herhangi bir bölümünde metal kullanılmadığın görüyoruz.

Bu tarz bir tamamen camdan kasa yapısı hem cihazların daha estetik durmasını hem de daha hafif olmasını sağlayabilir. Ancak camdan üretilen cihazların düşmelere, çarpmalara ve darbelere karşı çok daha hassas olacağını ve en ufak bir darbede bile tuzla buz olma riski taşıdığı da bir gerçek. Ancak tabii ki patentte bu cihazların sağlamlığı ya da cihazların düşmelerden nasıl korunacağı gibi detaylar bulunmuyor.

Patentte yer alan bilgilere göre Apple mühendisleri birden fazla ince cam katmanı birbirine özel bir yöntemle sabitleyerek dayanıklılığını arttırdıklarını belirtiyor. Tabii ki bu işlemler için de özel bir cam türü kullanıldığını belirtelim. Ayrıca Appple'ın benzer bir cam birleştirme tekniği üzerinde çalıştığı 2021 yılından beri iddia ortalıkta dolaşıyordu.

Ayrıca alınan her patentin gerçeğe dönüşme ihtimali olmadığını da hatırlatmamız gerekiyor. Yani Apple’ın bu garip fikri hiçbir zaman tanıtmama ihtimali oldukça yüksek gibi.

Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi
Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi
57 bin liralık Apple telefon için gece yarısı kuyruk
57 bin liralık Apple telefon için gece yarısı kuyruk
Apple AirPods 2. Nesil MV7N2TU-A Bluetooth Kulaklık Fiyatları
Apple AirPods 2. Nesil MV7N2TU-A Bluetooth Kulaklık Fiyatları
Yeni İpad Pro tanıtıldı
Yeni İpad Pro tanıtıldı
iPhone 9 Plus geliyor
iPhone 9 Plus geliyor
Apple mağazalarını iki hafta kapatıyor
Apple mağazalarını iki hafta kapatıyor
iPhone 5 kullananlar güncelleme için, 3 günlük süreniz var
iPhone 5 kullananlar güncelleme için, 3 günlük süreniz var
iPhone XS satış fiyatı el yakıyor, magazalar sinek avlıyor 
iPhone XS satış fiyatı el yakıyor, magazalar sinek avlıyor 
Anahtar Kelimeler:
AplleCam TelefonCam IPhoneIphoneIPad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanların ihmalleri, siber saldırılar kadar endişe verici
Çalışanların ihmalleri, siber saldırılar kadar endişe verici
Sahte ChatGPT’lere Dikkat! | Güvenlik uzmanları uyardı
Sahte ChatGPT’lere Dikkat! | Güvenlik uzmanları uyardı
Çalışanlar Robotlardan Endişeli! 
Çalışanlar Robotlardan Endişeli! 
Mobil güvenlikle ilgili 6 ipucu
Mobil güvenlikle ilgili 6 ipucu
Üç adımda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz?
Üç adımda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz?
Tiktok video izleme daveti ile kandırıyorlar
Tiktok video izleme daveti ile kandırıyorlar
Call of Duty: Mobile’da “Uyanış” ile Geliyor
Call of Duty: Mobile’da “Uyanış” ile Geliyor
Togg, CES’te mobilite deneyiminin yarından sonrasını gösterdi
Togg, CES’te mobilite deneyiminin yarından sonrasını gösterdi
Uygulamanızı Nasıl 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştırırsınız?
Uygulamanızı Nasıl 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştırırsınız?
En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5
En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim