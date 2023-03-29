Apple'in yeni oyuncağı cam iPhone



Apple ürünlerinden vazgeçemeyenler için yeni nesil cihazlar yakında teknoloji mağazalarında yerini alacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, sürekli olarak yeni fikirlerinin prototipini alıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Apple’ın klavyesiz Macbook patenti ve Android cihazlardaki gibi tersine kablosuz şarj patenti ortaya çıkmıştı.



Apple’ın iPad’ler ve iPhone’lar için aldığı bir patent ortaya çıktı. Patentin özelliğiyse tamamen camdan yapılma iPad’lere odaklanıyor olması.

TEK BİR KEZ YERE DÜŞME İLE TUZLA BUZ OLABİLİR

Webtekno'nun AppleInsider’dan aktardığı haberine göre Apple, ABD Patent ofisine başvuru yaparak tamamen camdan cihaz kasaları için patent başvurusunda bulundu. Ortaya çıkan bilgilerde patentin 20 farklı cihaz için alındığı fark edildi.

iPhone ve iPad cihazlarının kasalarında geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıldığını ve cihazların arka tarafında alüminyum kasanın üzerine cam yerleştirildiğini biliyoruz. Ancak Apple’ın yeni patentinde cihazların tamamen cam bir kasaya sahip olduğunu ve herhangi bir bölümünde metal kullanılmadığın görüyoruz.

Bu tarz bir tamamen camdan kasa yapısı hem cihazların daha estetik durmasını hem de daha hafif olmasını sağlayabilir. Ancak camdan üretilen cihazların düşmelere, çarpmalara ve darbelere karşı çok daha hassas olacağını ve en ufak bir darbede bile tuzla buz olma riski taşıdığı da bir gerçek. Ancak tabii ki patentte bu cihazların sağlamlığı ya da cihazların düşmelerden nasıl korunacağı gibi detaylar bulunmuyor.

Patentte yer alan bilgilere göre Apple mühendisleri birden fazla ince cam katmanı birbirine özel bir yöntemle sabitleyerek dayanıklılığını arttırdıklarını belirtiyor. Tabii ki bu işlemler için de özel bir cam türü kullanıldığını belirtelim. Ayrıca Appple'ın benzer bir cam birleştirme tekniği üzerinde çalıştığı 2021 yılından beri iddia ortalıkta dolaşıyordu.

Ayrıca alınan her patentin gerçeğe dönüşme ihtimali olmadığını da hatırlatmamız gerekiyor. Yani Apple’ın bu garip fikri hiçbir zaman tanıtmama ihtimali oldukça yüksek gibi.