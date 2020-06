Aradığınız Dron Mavic Air 2 mi?

Mavic Air 2, çekimlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen tüm içerik üreticileri için tasarlandı. Gezginlerden spor meraklılarına, hava fotoğrafçılarından teknoloji meraklılarına ve hatta öğrencilere kadar Mavic Air 2’yle neler yapabileceğinizi sizler için toparladık.

İçerik Üreticileri için:

Tüm içerik üreticilerin ilk amacı; sosyal medya hesaplarını ışıldatacak içerikler üretmek. Nefes kesen galerilerden tutun da geniş açılı çekimlere kadar Mavic Air 2; 48 Megapiksel çözünürlükteki görüntü kalitesi, 4K/60fps video kalitesi, odaklanma özelliği ve daha fazlasıyla tüm içerik üreticilerine hitap ediyor.

Dronda bulunan 8K Hyperlapse özelliği; hızlandırılmış çekimin görsel cazibesini artırırken, dron çekim sırasında fiziksel anlamda da harekete devam ediyor. Dört farklı Hyperlapse modu sayesinde kaydedilen içeriklerle ekstra düzenlemeye gerek kalmadan, sinematik şaheserler üretilebiliyor. Mavic Air 2, çarpıcı gece/gündüz çekimlerinden, otomatik sahnelere kadar size yaratıcı içeriklerinizi geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Gezginler için:

Dolambaçlı yollarda trekking yaparken veya dik bir dağın zirvesindeyken konu profesyonel çekimse, olağanüstü kamera perfromansına sahip Mavic Air 2 tek ihtiyacınız olan şey. Dronda bulunan QuickShots özelliğiyle her seyahatiniz sinematik bir başyapıt niteliğinde kaydedilebiliyor. Mavic Air 2; güçlü görüntüleme özellikleri ve taşınabilir /katlanabilir olmasıyla her türlü maceranızda size eşlik etmek için her daim hazır.

Hava Fotoğrafçıları ve Videografikerler için:

Dronunuzla havadan fotoğraflar yakalamak istiyorsanız, Mavic Air 2 en üst düzeyde görüntüyü sağlayacak tüm özelliklere sahip.Mavic Air 2; deniz diplerinde parıldayan resiflerden, gözle görülemeyecek kadar küçük toz izlerine kadar ½’’ görüntü sensörü ve 48 MP çözünürlükteki görüntü kalitesi sayesinde kristal berraklığında fotoğraflar ve çekimler yakalamanızı sağlıyor. Dronda bulunan Quad Bayer teknolojisi, ayrıntıları kusursuz bir şekilde gözler önüne seriyor.

Havadan görüntü alacağınız içerik ne olursa olsun, SmartPhoto, HDR, HyperLight ve sahne tanıma özelliğine sahip olan Mavic Air 2; havadan görüntüleme için günümüzün teknolojisinin sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Spor Meraklıları için:

Ekstrem spor meraklıları için dronun uçuş performansı ve aynı anda kaliteli görüntü alabilme kapasitesi en önemli iki özellik. Mavic Air 2’de bulunan ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0 ve POI 3.0 modlarına sahip FocusTrack özelliği sayesinde ekstrem spor meraklılarının her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İçeriklerinizi kaydederken hızınıza yetişebilecek bir dron arıyorsanız, Mavic Air 2; DJI dronları arasında bugüne kadarki en iyi takip edebilme kapasitesine sahip dron. Mavic Air 2’de bulunan Spotlight 2.0 özelliği de; çekilecek olan nesneyi tam ortaya sabitleyerek her tür hızda odağı sabitleyerek takip edebiliyor. Dronda bulunan POI 3.0 özelliği, yaratıcı spor çekimlerinizde otomatik bir uçuş yolu ve sabit uçuş noktası oluşturmanız için gelişmiş konumlandırma teknolojisini kullanıyor.

Öğrenciler için:

Hafta sonları macera dolu geziler planlayan bir öğrenciyseniz veya yurtdışında okuyorsanız, içeriklerinizi ailelerinize ve arkadaşlarınıza izleterek Mavic Air 2’yle ölümsüzleştirebilirsiniz.

Mavic Air 2; katlanabilir özelliği sayesinde sırt çantasında kolayca taşınan DJI'ın tescilli OcuSync 2.0 iletim teknolojisi sayesinde drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi. 1080p kalitesinde canlı yayını da direkt olarak DJI Fly uygulamasıyla sosyal medya hesaplarınızdan anlık paylaşabiliyorsunuz. Mavic Air 2; ulaşılabilir fiyatıyla öğrenciler için de son derece uygun.

Mavic Air 2’yle Bir Adım Ötedesiniz

Mavic Air 2; Mavic Air’le karşılaştırıldığında gelişmiş kamera özellikleri, olağanüstü iletim ve uçuş performansı sayesinde çıtayı bir adım daha ileriye götürüyor.

Mavic Air 2; sunduğu sınırsız yaratıcı özellikleriyle nefes kesici içerik çekmek isteyen sosyal medya kullanıcılarının da, hava fotoğrafçılığı dronu arayan fotoğrafçıların da macerasını bir adım öteye taşıyor.