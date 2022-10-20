Arama Motoru Optimizasyonu Ne Demek?

Arama Motoru Optimizasyonu ya da diğer adıyla SEO; web sitelerinin arama motorları aracılığıyla daha iyi sıralamalar elde etmesi ve organik trafik oranlarını yükseltmek için uygulanan optimizasyon çalışmalarını ifade eden terimdir.

Arama motorları (Google, Yandex ve Bing gibi) içlerinde milyarlarca web sitesi barındırır ve dolayısıyla çok yüksek rekabet ortamı bulundururlar. Web sitelerinin kullanıcılara ulaşması ve istediği satış rakamlarını elde edebilmesi için bu platformlarda öne çıkması gerekir.

SEO çalışmaları bu rekabet ortamı içinde yer almayı ve web sayfalarını hem kullanıcılar için hem de arama motoru algoritmaları için en iyi konuma getirip rakipleri geçmeyi hedefler. Elde edilen verilere göre arama motorlarının ilk sıralarında yer alan web siteleri toplam arama motoru trafiğinin %90’dan daha fazlasına sahiptir. Bu durumda web sitelerinin ilk sayfada yer alması ve hedeflerine ulaşması için SEO çalışmalarına önem vermesi gerekir.

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Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanlık gerektirir ve sürdürülebilir olmalıdır. SEO birden fazla alt çalışma alanına sahiptir ve özen gösterilmesi gereken onlarca detayı vardır. Temel olarak ele alındığında web sitelerini en uygun hale getirmek için yapılacak SEO çalışmaları 3 ana kategoriye ayrılır. Bu kategoriler şu şekildedir:

Site İçi SEO Site Dışı SEO Teknik SEO

SEO ana kategorilerinin pek çok alt alanı vardır. Fakat SEO çalışmalarını bir bütün halinde analiz edebilmek ve belirli bir hiyerarşiye sahip olabilmesini sağlamak için 3 ana kategoriyi esas almak gerekir.

Arama motorları çoğunlukla bilgi aracı olarak ve fikir sahibi olmak için kullanılır. Web sitelerinin kullanıcılara en iyi bilgileri nitelikli olarak sunması durumunda arama motorlarındaki durumları direkt olarak olumlu şekilde belirlenir. SEO içerik üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir: