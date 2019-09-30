ARMOL | Türk yapımı lazer silahı TSK envanterine girdi

Türk yapımı lazer silahı TSK envanterine girdi





Yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesi için Türkiye'nin milli imkanlarla başlattığı en önemli projeler arasında yer alan lazer silahı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeyi başardı. Araca Monteli Lazer silahı ARMOL'un fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi tarafından sürdürülen Türkiye'nin ilk ışın silahı projesinde mutlu son. İlk testleri geçtiğimiz yıl temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapılmaya başlanan ARMOL projesi kapsamında üretilen lazer silahlar TSK envanterine kabul edildi. Kalın çelik zırhları delen, hava savunmada ve terörle mücadelede EYP'leri uzaktan vuran ARMOL lazer silahlarının mesafe artırımı için ikinci faz çalışmalar devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM ışık silahları konusunda üç ayrı projeyi birlikte yürütüyordu. Yüksek Güçlü Lazer Teleskopu (YGLT), Araca monte lazer silahı (ARMOL) Projesi ve Tüfeğe Monte Lazer Sistemi (TÜMOL) ile TSK'nın yurt savunmasındaki vurucu gücü yeni nesil silahlarla artırılması hedefleniyor.



PROJE 6 YIL SÜRDÜ

TÜBİTAK tarafından hazırlık projesi 6 yıl önce 120 milyon lira olarak ilan edilen ARMOL ile, TSK, ABD ordusunun ardındah lazer silahı sahibi ikinci silahlı kuvvet olması hedefleniyordu. ASELSAN, TÜBİTAK ve Bilgi Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü projenin hedef algılama ve yüksek hızlı hedefleri takip modülü bulunuyor.

ALMOR'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lazer silahı kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp takip ederek lazer ışını sayesinde etkisiz hale getirecek. Kilometrelerce ötedeki hedefleri saniyeler içinde yok edebilecek sistem, aynı zamanda çeşitli bombalar için yapılan masrafları da azaltacak. Lazer silahı özellikle insansız hava araçları, güdümlü füzeler, seyir füzeleri ve havan mühimmatlarının imhasında önemli bir rol üstlenecek. Geliştirilecek lazer silahı donanma gemileri ve Kara Kuvvetleri’ne ait araçlarda kullanılabilecek.

GÖRDÜĞÜ ANDA HEDEFE KİLİTLENECEK

- Yüksek güç lazeri hedefe odaklanarak gücünü aktarabilmesi

- Hareketli hedefleri imha kabiliyeti

- Üç eksende hareket edebilme

- Dengeli yönlendirme

- Görüntü işleme tabanlı hedef algılama ve takip

- ‘Wedge-stabilization’ yapısı

- Genişletilebilir mimarisi sayesinde ihtiyaca yönelik yeni özellikler eklenebilme.



ARMOL'un TSK'ya teslimi ile ilgili açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli lazer silahı ARMOL´un, kabul testlerini başarıyla geçerek TSK envanterine girmeye hak kazandığını belirtti.

Bakan Varank, ARMOL´un test anlarına ait bir görüntü de paylaştı. Görüntülerde, Bakan Varank´ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan dronu vurarak düşürdüğü görülüyor. Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "TÜBİTAK BİLGEM´in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı."



