Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda Audi yaratıcı çalışmaları ile 3 ödül kazandı

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen, iletişim sektörünün en köklü ve en prestijli etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda kazananlar, Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Audi, yaratıcı çalışmaları ile 3 kategoride ödül kazandı. Markanın Contemporary Istanbul sponsorluğu kapsamındaki “Art of quattro” basın ilanı “Basın/Kurumsal İmaj Kategorisi"nde Kristal Elma Büyük Ödülü’nü kazanırken, Açıkhava/Otomotiv-Otomotiv Hizmetleri ve Ürünleri Kategorisi’nde ise Bronz Elma kazandı. Audi’nin “Sessiz Navigasyon Babalar Günü” radyo spotu ise Radyo/Otomotiv-Ulaşım-Turizm Kategorisi’nde Bronz Elma’ya layık görüldü.

Kristal Elma’nın yıllardır yaratıcı pazarlama çalışmalarında en prestijli ödül olduğunu, bu ödülü kazanmanın her pazarlama ve iletişim ekibinin isteği olduğunu söyleyen Audi Türkiye Pazarlama Müdürü Mustafa Murat Uluer, “Audi sadece otomotiv sektöründe değil, aslında birçok sektör ile değerlendirildiğinde de global çapta çok yaratıcı ve başarılı işleriyle tanınıyor. Biz de Türkiye ekibi olarak globaldeki yaratıcı çalışmalara örnek olan, birçok ülke tarafından da en iyi örnek olarak gösterilen işlere imza attığımız için çok gururluyuz” diye konuştu.