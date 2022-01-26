Avrupa Komisyonu’ndan Nanografi’ye Büyük Destek

Ankara ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Nanografi A.Ş., Avrupa Komisyonu’nun ‘Horizon 2020 Programı’ çerçevesinde kurduğu Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından, KOBİ Aracı (SME Instrument) çağrısı kapsamında, çevre dostu grafen üretimini ve grafenin endüstride yaygınlaştırılmasına yönelik hazırladığı ‘GREENGRAPHENE Projesi’ ile desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa Komisyonu bu desteğiyle; Nanografi’nin hem grafen üretimini ödüllendirmiş hem de Avrupa coğrafyasında kullanılabilecek ve yaygınlaşabilecek olan grafen üretim modelini tasdik etmiş oldu.

2015 yılından itibaren kendi özgün-patentli üretim yöntemi ile grafen üretimi yapan Nanografi şirketi, 2020 yılı sonunda üretim kapasitesini yükselterek yıllık 100 ton ölçeğine çıkartmış ve ihracatını yükseltmişti. Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından prestijli ve yenilik düzeyi yüksek ürünler geliştiren teknoloji şirketleri için açılan, bir anlamda yenilikçi şirketleri ödüllendiren, 3 aşamalı KOBİ Aracı destek programı tarafından 3 yıl önce desteklenmeye başlayan Nanografi şu an ikinci aşamada.

2 Milyon Euro Destek

Nanografi’nin 3 yıl önce başladığı ‘KOBİ Aracı’ destek süreci 2. fazında, 2 milyon Euro’luk bir bütçe ile desteklenmeye hazırlanıyor. Bu destek sayesinde Nanografi’nin üretim kapasitesi, insan kaynağı ve pazarlama süreçlerindeki kapasitesinin arttırılması da bekleniyor.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye yüksek teknoloji destekleri kapsamında verilen en büyük desteklerden biri olarak gösterilen bu proje ile orta vadede Ar-Ge ve üretim faaliyetleri değer kazanacak. Nanografi, projesinde Kompozit ve Plastik Endüstrisi’nde daha rahat işlenebilir ara ürünler geliştirerek firmaların grafeni ürünlerinde rahatça kullanabilmelerini ve grafen üretiminin maliyetini azaltmayı amaçlıyor.

‘’Grafen Üretim ve İnovasyon Merkezi Olacağız’’

3. aşama olan son aşamada pazarlama desteği bekleyen proje için Nanografi Program Direktörü Hüseyin Alagöz “Nanografi olarak, uzun yıllara dayanan köklü bir nanoteknoloji tecrübemiz bulunmakta. Grafenin seri üretimine Dünyada ilk başlayan şirketlerden biri konumundayız. Diğer yandan grafen üretim modelimiz ve Ar-Ge devamlılığımız ile geleceğin teknolojik gereksinimlerini önceden tespit ediyor ve çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün, grafen ve grafen teknolojisi dendiğinde akla ilk gelen şirketlerden olmamız bize ayrıca heyecan katıyor.” dedi.

Grafen Üretiminde Yeni Dönem: Yeşil Grafen

2010 yılından bu yana Dünya gündeminde bulunan grafen, yüksek nitelikleriyle hemen hemen tüm teknoloji alanlarında dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda ürüne yönelik talep ve üretim artmış olsa da ürünün endüstriyelleşmesinde kayda değer zorluklar var.

Mevcut üretim modelleri yüksek maliyetli, düşük kalite ve çevreye zararlı kimyasal süreçlere dayalıyken Nanografi grafeni çevre dostu bir yöntem ile, yüksek kalite ve düşük maliyetle elde etmeyi başardı. Bu başarısını teknolojik olarak korumaya da alan Nanografi, Avrupa Komisyonu’nun yüksek teknolojiler için açtığı destek programlarına başvurarak bildirdi.

Nanografi, 3 yılı bulan bu süreci sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından 2. aşamada da desteklenmeye hak kazandı. Bu destek ile Avrupa Komisyonu ilk defa grafenin seri üretimi için destek açıklamış oldu. ‘GREENGRAPHENE desteği’ sayesinde Avrupa’nın yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı grafenin Nanografi tarafından üretilerek endüstriye sağlanması bekleniyor.

ABD ve Çin Fırsatları Değerlendiriyor

Son yıllarda büyük bir ivme kazanan grafen çalışmaları Ar-Ge merkez ve çalışan sayısının nispeten daha yüksek olduğu ABD ve Çin’de hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya’da grafen üretimi üzerine kurulan ilk şirketlerden biri olan Nanografi, grafen üretiminin yanında grafen katkılı son ürün geliştirmelerini de gerek uluslararası işbirlikleri gerekse de kendi sermayesi ile durmaksızın sürdürüyor. Grafen ürünlerini onlarca ülkeye ihraç etme başarısını kısa bir zamanda gösteren Nanografi, böylelikle yeni bir ihracat kalemi oluşturmanın yanında ithal gereksinimini ortadan kaldırıyor ve kullanıma hazır ürünler geliştirerek katma değer artışını da sağlayabiliyor.