BasarCos ve ekip arkadaşı Nuj, Hearthstone Inn-Vitational turnuvasında şampiyon



BasarCos ve ekip arkadaşı Nuj, Hearthstone Inn-Vitational turnuvasının şampiyonu oldu



26.08.2020 - Dün akşam gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından 20 Hearthstone oyuncusunun özel davetle katıldıkları Hearthstone Inn-Vitational turnuvasının şampiyonu, Türk bir yayıncı olan Başar "BasarCos" Coşkunoğlu ve Taylandlı ekip arkadaşı Nuj "Nuj" Skuljaroenporn'dan oluşan School of the Hunt oldu. Bu galibiyet BasarCos ve Nuj'a 10.000'er Amerikan Doları kazandırdı.



Scholomance Inn-vitational'da Hearthstone'un tanınmış 20 oyuncusu, her biri bir çift sınıf kombinasyonunu temsil eden 10 takıma ayrıldı. Oyuncular tek başlarına üç maçlık serilerden oluşan toplam 4 tur oynadı. Kazanılan her zafer takıma 1 puan kazandırırken, iki oyuncunun da 2-0 kazandığı maçlar takımların hanesine 2 puan olarak yazıldı. Türkiyeyi temsil eden BasarCos da dahil olmak üzere tüm katılımcılar, etkinlik boyunca kendi evlerinden yayın yaptılar.

Dün akşamki Scholomance Inn-vitational turnuvası önemli ilklere sahne oldu. Örneğin yayınlar Rusça, Korece, Portekizce, İspanyolcanın yanı sıra Türk Hearthstone oyuncu topluluğunun yakından tanıdığı JustWoven ve Berserkci'nin sunumuyla ilk kez Türkçe olarak yayınlandı. Aynı zamanda ilk kez bir Türk oyuncu, Hearthstone Inn-Vitational turnuvasına katılmak için davet aldı ve tüm maçları mükemmel skor olan 2-0'la kazanmayı başararak takımını (School of the Hunt) şampiyonluğa taşıdı.



BasarCos turnuva sonrasında yapılan röportajda duygularını, "Benim için en önemlisi bu turnuvaya davet edilmekti. Biliyorsunuz ki ben yaptığım Türkçe yayınlarla sadece kendi ülkemdeki Hearthstone oyuncu topluğuna yayın yapmaktayım. Bu anlamda bu turnuvaya davet edilmiş olmak benim için büyük bir onur. Açıkçası yayında söylediğim gibi ben 10. olmaya da razıydım ancak bu sonucu almak çok mutlu etti. Maçlar boyunca ülkemizdeki Hearthstone oyuncu topluluğundan da büyük destek gördüm," şeklinde belirtti.

Maçlar boyunca Twitch ganimetleri de etkindi. Yayınları toplamda 2 saat izleyenler 1 Scholomance Akademisi kart paketi kazanırken aralıklı ya da aralıksız şekilde toplamda 4 saat izleyenler ekstra bir paket daha kazandılar!

