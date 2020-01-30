Bayer G4A Turkey 2020 için Başvurular Başlıyor!



• Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek G4A Turkey’e sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığı (haşere ve kemirgen mücadelesi) ile kurumsal fonksiyonlara yönelik dijital çözümler sunan girişimler başvurabiliyor.

• Bugüne kadar, hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkanı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine iki yılda toplam 1,5 milyon TL değerinde katkı sağlayan Bayer, girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

İstanbul, 30 Ocak 2020 – Bayer’in bir “Yaşam Bilimleri” şirketi olarak, bu alandaki dijital girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla küresel çapta yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın Türkiye ayağı G4A Turkey’in üçüncüsü başlıyor. G4A Turkey 2020 programına sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığı (haşere ve kemirgen mücadelesi) ile kurumsal fonksiyonlara yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviyede bir girişime sahip olan girişimciler katılabiliyor.

Bayer yöneticilerinden ve girişim ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan özel bir jüri tarafından seçilecek girişimler 60 bin TL değerinde hibe, mentorluk, eğitim, iş birlikleri ve Bayer Merkez Ofisi’nde 100 gün süreli çalışma imkanı ile desteklenecek. Başvuruları 1 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olan G4A Turkey Girişim Hızlandırma Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve katılım şartlarına www.g4a.health/turkey web sitesinden ulaşabilirsiniz.