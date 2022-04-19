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Belçika’da Yaşayan Konyalı Türk Rapçi OFSOB Yeni Albüm Çıkarıyor

Belçika’da yaşantısını sürdüren ve Türkçe Rap çalışmalarında bulunan Oğuz Bağator(OFSOB), yeni bir albüm çıkarıyor...

19 Nisan 2022 Salı 21:36
Belçika’da Yaşayan Konyalı Türk Rapçi OFSOB Yeni Albüm Çıkarıyor

Belçika’da yaşantısını sürdüren ve Türkçe Rap çalışmalarında bulunan Oğuz Bağator(OFSOB), yeni bir albüm çıkarıyor.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz Bağator(OFSOB), Türkçe Rap’in bu alanda çalışmalarda bulunan isimler sayesinde dikkatleri üzerine çektiğini ifade etti. Konuya dair yaptığı açıklamalarda OFSOB, şu sözlere yer verdi: “Türkçe Rap’in gelişimi adına bazı durak noktalarının iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere Türkçe Rap ilk olarak Almanya’da yaşayan Türkler arasında yayılmış, daha sonra bu alanda yapılan çalışmaların artmasıyla Türkçe Rap büyük bir gelişim göstermiştir. 90’lı yıllardan itibaren Türkçe Rap, Türkiye’de yaygınlık göstermiştir. Açıkçası Rap, var olan sorunların belirtilmesi adına kullanılabilecek en etkili müzik türleri arasında yer aldığı için bu müzik türünde yaptığım çalışmaların her birinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmanın mutluluğunu yaşadığımı ayrıca belirtmek isterim.”

Son Güncelleme: 19.04.2022 21:41
Anahtar Kelimeler:
Ofsob
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