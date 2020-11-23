Belgesel | Akıllı telefonunuz sizi aptallaştırıyor olabilir

Akıllı telefonunuz sizi aptallaştırıyor olabilir

Teknoloji 7’den 70’e hepimizin hayatında giderek daha da önemli bir rol alıyor. Akıllı telefonlar başta olmak üzere, günlük yaşamımızda her an kullandığımız dijital araçlar beynimizi nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabı Aralık ayında BBC Earth ekranlarında yayınlanacak “Büyük Zeka Testi” belgeselinde ekrana geliyor.

BBC Earth, Digiturk 183., Tivibu 110. ve Dsmart 56. kanallarından izlenebiliyor.

Büyük Zeka Testi

Akıllı telefonunuz sizi aptallaştırıyor mu? Kendinizi daha zeki hale getirebilir misiniz? Londra Imperial College’ın bilim insanları tarafından geliştirilen ve 250 binden fazla insanın katıldığı zeka testi, önemli yeni bilimsel bilgileri açığa çıkarttı.Dr. Hannah Fry ve Michael Mosley, genç, yaşlı, kadın, erkek, teknoloji ve okuma severleri bu teste tabii tuttu. Sonuçlar ise zekamızın yaşamımız boyunca nasıl değiştiğine dair yeni bilimsel verileri ortaya koyuyor. Yapım, cinsiyetimizin zekamızı nasıl etkileyebileceğini keşfederken, yaşam biçimimiz ve teknoloji sevgimizin beynimizi nasıl değiştirdiğine dair çığır açan yeni bilgileri açığa çıkartıyor. Hangi dijital alışkanlıklarımız zihinsel becerilerimizi geliştiriyor ve hangileri bize zarar veriyor sorularının cevabını araştıran yapım, 6 Aralık Pazar günü saat 23:20’de BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Gezegendeki en büyük hayvanların tedavilerindeki zorlukları ele alan “Yaban Operasyonu” belgeseli Aralık ayında öne çıkan yapımlardan bir diğeri. “Bana Güvenin Ben Veterinerim” belgeseli ise evcil hayvanları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor.

Yaban Operasyonu (1X3)

Yapım, veterinerlerin ve hayvan tıbbının sınırlarını gözler önüne seriyor. Gezegendeki en büyük hayvanları tedavi etmek sadece yüksek teknoloji tıpla mümkün olmuyor. Belgeselde yer alan hikayeler hünerin, buluşun ve kendini adayışın hikayeleri. Bu hikayelerden bazıları arasında; Bir veterinerin Güney Afrika’da plastik cerrahi yöntemi ile bir gergedana deri nakli gerçekleştirmesi, Japon bir veterinerin yunusa eklenmek üzere protez kuyruk yapması yer alıyor. Yapım, 1 Aralık Salı günü saat 23:00’te BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Bana Güvenin, Ben Veterinerim (1X3)

Uzman Veteriner Steve Leonard’ın önderliğinde kurulan ekip ile evcil hayvanlar için en iyi gıdaların hangileri olduğu, yaralı bir hayvanı nasıl kurtarabileceğinizi keşfetmeye davet ediyor. Yapım, evcil hayvanınıza kilo vermesi için nasıl yardımcı olabileceğinize, tavşan besleme konusunda kafeslerin neden bırakılması gerektiğine ve hatta kedinizin stresini almanın en iyi yolunu ekranlara getiriyor. Belgeselde izleyiciler sinir ağrısından mustarip bir atın hayatını kurtarmak için yapılan çığır açan ameliyata da tanıklık ediyor. Yapım 22 Aralık Salı günü saat 23.00’den itibaren BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.