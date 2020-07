Bilgisayar ve telefonda veri kurtarmanın yolu | Veriler gerçekten siliniyor mu

Birçok kullanıcı kişisel cihazlarında ihtiyaç duymadığı verilerini ya da fotoğraflarını alan yaratmak için siliyor. Bazen de bir hata ile verilerini sildiği için kurtarılamayacağını düşünüyor. Peki verileriniz gerçekten siliniyor mu? Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, silinen verilere dosyaların üzerine yeni bilgiler yazılmadığı sürece erişilebileceğini belirtiyor.

Bir dosyaya ihtiyaç olunmadığında bilgisayardaki geri dönüşüm kutusuna sürüklemek veya telefonlardaki sil seçeneğine dokunmak verilerin silineceği anlamına geliyor. Ancak, bu işlem sadece verilerin artık görünmeyeceği anlamını taşıyor. Silinen verilerin klasörlerde veya bulunduğu ortamlarda görünmese de cihazlarda yer aldığına dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, silindiği zannedilen verilere profesyonel bir veri kurtarma şirketi tarafından alınabilecek hizmetlerle erişilebileceğini hatırlatıyor.

Verileri Gerçekten Siliyor Muyuz?

Telefonlar, hard diskler ya da bilgisayarlarda fotoğraflar, dosyalar, kişisel ve çalışılan şirketlere ait birçok veri depolanıyor. Bazen veriye ihtiyacın kalınmaması bazen de yapılan bir hata ile verilerin silindiği düşünülüyor. Silme işleminin sabit sürücüden veya bellek kartından tamamen çıkarıldığı anlamına gelmediğinin altını çizen Serap Günal, gerçekleşen işlemin sadece cihazda kapladığı dosya adı ve alanın kaldırıldığı anlamına geldiğini, dosyanın tutulduğu alanın cihazda boş olarak işaretlendiğini belirtiyor. Bir dahaki sefere dosya indirildiğinde veya bir veri kaydedildiğinde, gelen yeni bilgileri depolamak için silinen dosyanın bıraktığı boş alanın kullanıldığını da ifade eden Günal, cihazların aslında verileri gerçekleşen işlem uzunluğu ve çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiğinden dolayı silmediğini, sadece dosya adını kaldırarak ve yeni yazılmış veriler için alan açmak adına birkaç saniye süren işlem gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

Önemli Verileri Kalıcı Olarak Silin

Basit silme işleminin ardından tüm verilerin tamamen yok olduğunu düşünen kullanıcıların veri güvenliği adına daha fazla adım atarak cihazlarını tamamen temizletmeleri gerekiyor. Kullanıcıların göremedikleri için tamamen ortadan kaldırdıklarını düşündüğü dosyalar cihazlarında kalmaya devam ettiği için finansal bilgilerden kişisel verilere kadar her şeye kötü niyetli kişiler kolayca ulaşabiliyor. Kişisel veriler, kurumsal kayıtlar, finansal raporlar gibi hassas verilerin güvenliği için ise silme işleminden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Serap Günal, verileri kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcıların öncelikle format atmak ile onu temizlemenin aynı şey olmadığını fark etmesi gerektiğini, dosyalarını kalıcı olarak silmeyi amaçlayan kişilerin sildikleri verilerin üzerine farklı veriler yazmasının şart olduğunu vurguluyor.

Verileriniz Silindi Diye Üzülmeyin

Kullanıcılar yanlışlıkla fotoğrafları, videoları veya dokümanları sildiklerinde bir daha onlara ulaşamayacakları için üzülüyorlar. Verilerin sonsuza dek kaybolmasının işletim sistemine, dosya sistemine ve kullanılan medya türüne bağlı olarak değişse de genel olarak silinmediğini, kaybolmadığını ve kurtarılabildiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, silinen önemli veriler için en iyi seçeneğin profesyonel bir destek almaktan geçtiğinin altını çiziyor. Özellikle fiziksel olarak zarar görmüş cihazlarda veri kurtarma yazılımı çalıştırmanın olacak tam bir iyileşmeyi de önleyeceğine dikkat çeken Günal, manyetik malzemenin eksik, okuma / yazma kafalarının fiziksel olarak zarar gördüğü bir cihazda veri kurtarma yazılımı ile veri kurtarılamayacağını tekrarlıyor.

Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd. Hakkında:

Türkiye'nin profesyonel veri kurtarma alanında önde gelen firması Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., 15 yıllık tecrübesi, 3000’den fazla çözüm ortağı ve Türkiye’nin ilk clean-room laboratuvarı ile veri kaybı yaşayan kullanıcılara hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana yatırım maliyeti 5 milyon doları bulan Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., her türlü dijital kayıt ortamında veri kurtarma, veri kopyalama, veri silme, bilişim suçlarına yönelik veri araştırma ve şifre çözme işlemleri yürütmekte, bu alanda var olan tüm yeni teknolojileri başarıyla kullanmaktadır. Yakın zaman önce AR-GE faaliyetlerine de başlamış, yerli ve milli yazılım ve donanım üretiminde de kendi alanında lider konumda olmaya aday olmuştur.