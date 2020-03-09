Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak

Vatan Bilgisayar, hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen bilgisayar sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Teknolojide 2020 yılına transfer olmak isteyenler, eski bilgisayarını Vatan Bilgisayar mağazalarına götürdüğünde 2020 TL’ye sayıyor. Bu indirim hakkı, her türlü ihtiyaca cevap verecek özelliklere sahip notebook bilgisayarları alırken kullanılabiliyor. Üstelik teknolojiyi yakalamanızı sağlayacak bu bilgisayarlar, dijital yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan Microsoft Office programıyla birlikte geliyor

Stoklarla sınırlı

2020 liralık indirime hak kazanmak isteyenlerin bilgisayarının çalışır durumda olması ve eğer notebook ise adaptörünün de bulunması yeterli oluyor. Bir Vatan Bilgisayar mağazasına başvurarak kampanyadan yararlanacak teknoloji meraklıları, stoklarla sınırlı olan bilgisayar modelleri arasından istediğini seçerek alabiliyor.