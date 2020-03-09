Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak

Vatan Bilgisayar, hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen bilgisayar sahipleri için yeni bir kampanya başlattı.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:12
Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak

Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak

   Vatan Bilgisayar, hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen bilgisayar sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Teknolojide 2020 yılına transfer olmak isteyenler, eski bilgisayarını Vatan Bilgisayar mağazalarına götürdüğünde 2020 TL’ye sayıyor. Bu indirim hakkı, her türlü ihtiyaca cevap verecek özelliklere sahip notebook bilgisayarları alırken kullanılabiliyor. Üstelik teknolojiyi yakalamanızı sağlayacak bu bilgisayarlar, dijital yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan Microsoft Office programıyla birlikte geliyor

Stoklarla sınırlı

2020 liralık indirime hak kazanmak isteyenlerin bilgisayarının çalışır durumda olması ve eğer notebook ise adaptörünün de bulunması yeterli oluyor. Bir Vatan Bilgisayar mağazasına başvurarak kampanyadan yararlanacak teknoloji meraklıları, stoklarla sınırlı olan bilgisayar modelleri arasından istediğini seçerek alabiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Vatan Bilgisayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor
iPhone kullanıcılarına sahte arkadaşlık tuzağı
iPhone kullanıcılarına sahte arkadaşlık tuzağı
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Güneş Ünal’a Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan ödül
Güneş Ünal’a Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan ödül

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim