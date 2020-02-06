Bir fotoğraf makinesinden daha fazlası Fujifilm X100V



Fujifilm, ikonik X100 yüksek kaliteli kompakt dijital fotoğraf makineleri serisinin en yenisi X100V modelini tanıttı. X100 serisinin beşinci jenerasyonu olan X100V, 23mmF2 lens, Gelişmiş Hibrit Vizör’de iyileştirmeler, iklime karşı dayanıklılık ve açılabilen yeni bir arka LCD dahil bir dizi yeniliklerle donatıldı.

Güçlü, konforlu ve dayanıklı

Hem profesyonellere hem de amatör fotoğrafçılara fotoğraf ve video çekimlerinde mükemmel görüntü kalitesi sunan X100V, son kuşak X-TransTM CMOS 4** sensör ve X-Processor 4 işlemci kullanıyor. Aluminat saten kaplama gövdesiyle rafine ve klasik bir fotoğraf makinesi görüntüsüne sahip X100V; gripte, ISO tekerleğinde ve lens gövdesinde kaymaya karşı yapılan iyileştirmeler sayesinde daha konforlu tutuş ve çalışma imkanı veriyor. Lensine PRF-49 koruma filtresi takıldığında ise iklime karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca seride bir ilke imza atan X100V modelinde, iki yöne eğilebilen bir LCD dokunmatik ekran makinenin arkasına yerleştirilebiliyor.

Her fotoğraftan maksimum verim

Daha iyi çözünürlük ile daha düşük distorsiyon amaçlanarak geliştirilen 23mmF2.0 lense sahip X100V modeli, dahili 4-Stop ND filtre de içeriyor. X100V makinesinin kalbinde ise son model bir X-TransTM CMOS 4 sensör ve X-Processor 4 birleşimi yer alıyor. Olağanüstü 26.1MP sensör arkadan aydınlatmalı bir tasarım ile kalite ve dinamik alanı asgarileştirirken eşsiz renk filtre dizilişi moiré ve yanlış renkleri, bir alçak geçiş filtresine gerek duymaksızın kontrol edebiliyor.

Gerçek zamanlı görüntü kalitesi

X100V modeli gelişmiş hibrit vizörü sayesinde fotoğrafçılara 0.52x büyültmeli optik vizör (OVF) ile 3.69M nokta OLED elektronik vizör arasında hızlı ve kolayca seçim yapabilme olanağı sunuyor. Yüzde 95 çerçeve kapsamı sunan OVF, paralaks düzeltme çizgileri sunarak dünyayı kesintisiz ve olduğu gibi izlemenizi sağlarken makinenin EVF vizörü gerçek zamanlı bir görüntü veriyor.

Süper yavaş çekimi mümkün kılıyor

X100V modelinde sunulan saniyede 30 kare ile 4K video veya 1080p ile saniyede 120 kare seçenekleriyle süper yavaş, ağır çekim yapmak da mümkün oluyor. Film çekmeyi sevenler HDMI çıkışlı 10-bit, 4:2:2 renklerin sunduğu canlılıktan ve Fujifilm’in gelişmiş renk üretimi teknolojileri sayesinde ETERNA gibi Film Simülasyonları’nı video çekimlerine ekleyebilmekten memnun kalıyor. Fotoğrafçılar ayrıca “Monochromatic Color” ve “Color Chrome Effect” gibi sayısal çekim işlevleriyle yaratıcı vizyonlarını çekimlere doğrudan yansıtabiliyor.

Aksesuarlarla daha mükemmel çekimler

Geniş açı dönüştürücü lens (WCL-X100 II) veya tele-dönüştürücü lens (TCL-X100 II) ile X100V modelinin sabit 23mm odak uzunluğunu, 35mm formatta 28mm eşdeğer (0.8x) veya 50mm (1.4x) eşdeğere çıkarmak mümkün. Ayrıca makinenin klasik tasarımını kaliteli gerçek deri kılıf (LC-X100V) ile batarya ve kart erişimini engellemeden tamamlayabilirsiniz.

Fujifilm X100V modelininin gümüş rengi 27 Şubat 2020 tarihi itibariyle; Fujifilm Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul (Karaköy ve Kadıköy), İzmir ve Kocaeli Showroom'larında ve www.fujifilmshop.com web mağazasından Amerika fiyatları ve 2+1 sene genişletilmiş garanti ile satışa sunulacaktır. Modelin siyah renginin ise Mart ayı sonlarında satışa çıkartılması planlanmaktadır.



Fujifilm hakkında:

Fujifilm Holdings Corporation’ın yüzde 100 iştiraki olan Fujifilm’in temelleri 1934 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da Fuji Photo Film Co. Ltd. adıyla atıldı. Fotoğraf film üretiminde elde ettiği deneyimlerini Ar-Ge yatırımlarıyla daha da ileriye taşıyan Fujifilm, bugün 31 bin 844 çalışanı ve 40 milyar yen sermayesiyle dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Çalışmalarını dünya çapındaki tüm insanların yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olmak hedefiyle yürüten Fujifilm, Türkiye’deki faaliyetlerini 2012 yılından bu yana Fujifilm Dış Ticaret A.Ş. olarak sürdürüyor. Şirket, Türkiye’de medikal sistemler, grafik sistemler, endüstriyel ürünler, dijital kamera ve fotoğraf baskı ürünleri alanında aktif olarak hizmet veriyor. Dünya genelindeki altıncı inovasyon merkezini 2017 yılında İstanbul’da açan Fujifilm Türkiye, faaliyette olduğu alanlardaki tüm ürünleri ise Fujifilm Technology Center’da serg