Biyokütle orman gözlem uydusu hazırlanıyor

Biyokütle, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) orman ölçümleme uydusu, yapı modeli platformunun tamamlanmasıyla Airbus’ın Stevenage’daki tesisinde şekilleniyor. İngiltere Hükümeti’nin COVID-19 nedeniyle aldığı sağlık önlemleri doğrultusunda Stevenage tesisi, uzay aracı üretiminin güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor.

Uydunun mekanik yapısının montajı, Covid-19 nedeniyle planlandığı gibi gerçekleştirilememişti. Ancak Nisan ve Mayıs 2020’de Airbus ekibi, ESA ve tedarikçiler ile iş birliğini sürdürmek için dijital bir çözüm getirerek uydunun mekanik yapısının geliştirilmesinde ilerlemenin devam etmesini sağladı.

ekipleri, 2020 yılının ikinci yarısında yapının inşasını bitirdi ve ardından donanımların yapı modeli platformuna entegrasyonu, 2021 yılının Ocak ayı başlarında tamamlandı. Şu an yapı modeli, mekanik test kampanyası için Airbus’ın Toulouse tesisinde bulunuyor.

Airbus Defence ve Space İngiltere Genel Müdürü Richard Franklin, “Pandemiye rağmen, ekipler üretimi devam ettirmek yenilikçi yollar bulma yolunda ciddi adımlar attı. Kaydedilen bu ilerleme, Airbus ekiplerinin yüksek düzeyde beceri ve yeteneklerinin ve projeyi tamamlama taahhüdünü yerine getirme arzusunun bir göstergesidir” dedi.

ESA’nın Biyokütle Proje Yöneticisi Michael Fehringer şunları söyledi: “Bugün yapının geldiği nokta, ekiplerin maruz kaldığı problemlerin sayısı ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda önemli bir başarıdır.”

Biyokütle, 2022’de piyasaya sürülecek bir ESA Earth Explorer görevidir. Beş yıl boyunca karasal karbon stoklarını ve akışlarını değerlendirmek için orman biyokütlesini ölçümleyecektir. Uzay aracı, zemin ölçüm teknikleri ile elde edilemeyen tropikal, ılıman ve boreal KUZEY orman biyokütlesinin en doğru şekilde haritalandırılmasını sağlamak için ilk uzay kaynaklı P-band sentetik aralıklı radarı taşıyacak.