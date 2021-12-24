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BtcTurk Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı 

Ski Lab Powered by BtcTurk’ün geleneksel Roket Yarışı, Palandöken’de gerçekleşti. BtcTurk Roket Yarışına, 3’ü olimpik olmak üzere, 75 sporcu katıldı.  

24 Aralık 2021 Cuma 22:21
BtcTurk Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı 

BtcTurk Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı 

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran BtcTurk’ün spor sponsorluklarından olan Ski Lab Powered by BtcTurk Roket Yarışı, BtcTurk desteği ile Erzurum’da yapıldı. 

17 Aralık tarihinde Palandöken Kayak Merkezi ana pistinde düzenlenen BtcTurk Roket Yarışına, 7 farklı kayak kulübü ve bireysel sporcular olmak üzere 75 kayakçı katıldı. Aralarında 3 olimpik sporcunun da yer aldığı dev yarış, özel teknoloji kar saklama ve kar üretme sistemleri sayesinde 3 saate yakın sürdü. Yarışta, Ski Lab Powered by BtcTurk’ün yanı sıra; Ses Kayak Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rüzgar Kayak Kulübü, İstanbul Üniversitesi Kayak Kulübü, İran Milli Takımı, Snowy Path Kulübü ve bireysel sporcular mücadele etti. 

Olimpik sporcular yarışlara damga vurdu

Nefesleri kesen mücadeleler sonunda, Büyük Kadınlar Profesyonel klasmanında  olimpik sporcu Forough Abbasi birinci,  Atena Kia Shemahki ikinci ve Shaghayeg Kia Darbands üçüncü oldu. Büyük Erkekler Profesyonel klasmanda ise olimpik sporculardan Mohammed Kiadarbandsari birinci, Hossein Saveh Shemsahki ise ikinci oldu. Rüzgar Kayak Okulu’ndan Yusuf Deniz Yıldız ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. 

Büyük Kadınlar yarışında Nazlı Üresin (Bireysel) birinci, Sezen Öğücü (Bireysel) ikinci ve Zeynep İrem Çerkeşli (İstanbul Üniversitesi) üçünü oldu. Büyük Erkeler yarışında ise Koray Bilici (Bireysel) birinci, Yiğit Alp Zafer (İstanbul Üniversitesi) ikinci ve Mehmet Kayışlı (Bireysel) üçüncülük madalyasını aldı. 

Kıyasıya geçen mücadelelerde dereceye giren sporcular şu şekilde: 

  • U8 KIZLAR: 1. Naz Kalafatoğlu (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Nehir Özgüne (Ski Lab Powered by BtcTurk) 
  • U8 ERKEKLER: 1. Mert Üresin (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Kemal Yaman (Ski Lab Powered by BtcTurk), 3. Ömer Erendemir (Ski Lab Powered by BtcTurk)
  • U10 KIZLAR: 1. Derin özgüne (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Bade Öğücü (Ski Lab Powered by BtcTurk), 3. Cansu İkra Akçay (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)
  • U10 ERKEKLER: 1. Can Bilici (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Alperen Kaptan (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü), 3. Poyraz Ağca (Ski Lab Powered by BtcTurk)
  • U12 KIZLAR: 1. Elis Kayışlı (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Hayat Çelik (Ski Lab Powered by BtcTurk), 3. İdil Aydın (Ski Lab Powered by BtcTurk)
  • U12 ERKEKLER: 1. Mustafa Alper (Rüzgar Kayak Okulu), 2. Ege Alper Kılıç (Rüzgar Kayak Okulu), 3. Alp Funda (Ski Lab Powered by BtcTurk)
  • U14 ERKEKLER: 1. Mahir Çelik (Ski Lab Powered by BtcTurk), 2. Kerem Çalış (Rüzgar Kayak Okulu), 3. Yusuf Aybaş (Rüzgar Kayak Okulu)
  • U16 KIZLAR: 1. Duru Yıkıcı (Rüzgar Kayak Okulu), 2. Nehir Darel (Rüzgar Kayak Okulu)
  • U16 ERKEKLER: 1. Muaz Sait Yenilmez (Ses Kayak Okulu), 2. Yiğit Tozoğlu (Rüzgar Kayak Okulu), 3. Abdullah Levent (Ses Kayak Okulu) 
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