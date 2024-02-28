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Bulutun 4 büyüğüyle yerel çözümler birleşti

Cloud4Next, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi 4 büyük dünya devinin hizmetlerini ve ürünlerini yerel çözümlerle entegre ederek sunuyor.

28 Şubat 2024 Çarşamba 14:02
Bulutun 4 büyüğüyle yerel çözümler birleşti






Bulutun 4 büyüğüyle yerel çözümler birleşti

 

Cloud4Next, bulut sektöründe bir ilke imza atarak AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi 4 büyük dünya devinin hizmetlerini ve ürünlerini yerel çözümlerle entegre ederek sunuyor. Böylece hemen her sektörden şirketler tüm dünyanın en gelişmiş bulut teknolojilerine tek bir platformdan erişirken dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor

Cloud4Next, 4 büyük bulut bilişim deviyle iş birliğinin yanında yerel çözümlerle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Cloud4Next, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi 4 büyük dünya devinin hizmetlerini ve ürünlerini yerel çözümlerle entegre ederek sunuyor. Böylece, işletmeler tüm dünyanın en gelişmiş bulut teknolojilerine tek bir platformdan erişerek dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor.

Cloud4Next, işletmelerin ihtiyaç duydukları tüm bulut bilişim hizmetlerini tek bir platformdan, Türkçe dil desteğiyle ve yerel çözümlerle entegre şekilde alabilmelerini sağlıyor. Cloud4Next, sadece bulut alanında teknolojik çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duydukları desteği de sağlıyor. Cloud4Next’in danışman ekibi, işletmelerin bulut teknolojilerini doğru ve verimli kullanmaları için rehber oluyor. 

Rekabette şartları eşitliyor

Yerel kurumların küresel sahnede rekabet edebilmesi için şartları eşitlediklerini vurgulayan Cloud4Next Genel Müdürü Tunca Taşçı, “Cloud4Next olarak, 4 büyük teknoloji deviyle iş birliğimiz ve yetkin mühendis ekibimiz sayesinde, işletmelere yapay zeka, veri analitiği, microservis mimarisi gibi teknolojilerden bulut servisleri ile faydalanmasını sağlıyoruz. Yerel düzenlemelere uygun olarak da, Istanbul ve Ankara’daki veri merkezlerimizde kendi bulut altyapımız üzerinden  işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak zemini hazırlıyoruz” diye konuşuyor.

Pazar her yıl yüzde 20 büyüyor

 

Tunca Taşçı, Türkiye’de işletmelerin yüzde 40’ının bulut teknolojilerini kullandığını ve pazarın her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü belirtiyor. Bulut pazarının büyüklüğünün net olmamakla birlikte Türkiye’de 300 milyon dolara ulaştığını anlatan Taşçı, “Cloud4Next olarak Türkiye’de multi-cloud ve hibrid-cloud yaklaşımlarının öncüsü durumundayız. Şirketlerin geleneksel altyapılarını, kendilerine en uygun bulut altyapısına taşımasını, yapay zeka vb son teknolojileri en etkin şekilde kullanmalarını sağlayarak, global pazarda rekabet edebilecek seviyeye çıkarmayı ve bulut teknolojisi konusunda rehber olmayı hedefliyoruz” diyor. 

Anahtar Kelimeler:
BulutCloud4Next
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