Çağ ötesi ödüllü robot tasarımları

Robotlar birçok insan için büyük bir hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Özellikle Terminator, Star Wars ve Matrix gibi Hollywood filmlerinde tanıtılan robotlar, tasarım meraklılarına ilham oluyor. Endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve bilim insanları ile birlikte bu teknolojik tasarımlar, robotik kodları ile canlanmasını günümüzde gerçekleştiriyorlar.

2021 yılında iF DESIGN AWARD'da başvuru yapan katılımcıların ürün ve konsept projeleri, fantezi ve gerçeklik arasında ilham verici bir köprü oluşturdu. Özellikle kişisel kullanıma yönelik robotlar, geçmiş yılların istatistiklerine göre dikkat çekici yükselişte başvuru yaptığı raporlandı.

2021 yılında iF DESIGN AWARD ile başarıları onaylanan tasarımlarda elektrikli süpürgeden güvenlik köpeğine ve fiziksel egzersiz için giyilebilir teknolojilere kadar birçok farklı ülkeden inovatif robotik tasarımlar bulunuyor.

İF DESIGN AWARD 2021 ödülünü kazanan tasarımlardan bazıları:

Koda | Üretici: Delu Dynamics Technology Co., Ltd., Chengdu, Çin

KODA, yapay zekâ makine öğrenimine dayalı bir robot köpek. Dört adet üç boyutlu kameraya ve köpek hareket özellikleri veren on dört motora sahiptir. KODA, gelişmiş AI makine öğrenimi yeteneği sayesinde koşabilir, merdiven çıkabilir ve her çevresel koşula yanıt verebilir ve bunlar ile eğitelebilir. KODA, bir blok zinciri ağı aracılığıyla verileri paylaşarak ve optimize ederek zamanla daha akıllı hale gelecek şekilde tasarlanmış. KODA'nın AI beyni, ister üzgün, ister mutlu veya heyecanlı olsun, sesli komutlara ve duygusal duruma yanıt veriyor. Tasarım açısından, dost canlısı bir Labrador ve Doberman cinslerinden ilham alarak iyi bir denge kuruyor.

AI Çamaşır Robotu | Üretici: Shenzen Yimu Technology Co., Ltd., Shenzen, Çin

Al kontrolüne dayalı akıllı bir çamaşır makinesidir. Bu tasarımda sensörler, uygun yıkama programını hesaplamak ve deterjanı kumaşa ve kirlilik derecesine göre dağıtmak için verileri kontrol merkezine senkronize ediyor. Akıllı çamaşır rabotu; kumaş tanıma, leke tanıma ve sıvı analizi sensörleriyle donatılmış.

BOCCO emo | Üretici: Yukai Engineering Inc., Shinjuku, Tokyo, Japonya

BOCCO emo, aileler içinde daha etkin iletişim kurulmasını sağlayan bir robottur. Kullanıcı belirlenen uygulama aracılığıyla bir mesaj gönderdiğinde, BOCCO emo mesajı evdeki aile üyelerine yüksek sesle okuyarak, bilgilendirir. Kullanıcılar ayrıca sadece robotu kullanarak mesaj kaydedebilir ve gönderebilir. BOCCO emo ses tanıma işlevine sahip ve eller serbest olarak çalıştırılabilir. Yerleşik sensörleri, çevre koşullarını doğru bir şekilde kavramasına ve buna göre yanıt vermesine olanak tanır. BOCCO emo, çok çeşitli duyguları gösterme ve hava durumu, zamanlama ve afet önleme bildirimleri gönderme yeteneği ile güvenilir bir aile üyesi olarak hareket eder.

DEEBOT N9+ | Üretici: ECOVACS ROBOTICS Co., Ltd., Suzhou, Çin

N9+, aynı zamanda süpüren ve paspaslayan ıslak ve kuru bir elektrikli süpürge olan akıllı, kendi kendini temizleyen bir robottur. Daha derin bir temizlik için iki ters dönen fırçasına ve paspasın her zaman ıslak olmasını sağlamak için otomatik olarak su dolduran ve temizleme verimliliğini artıran yerleşik bir tanka sahiptir. N9+ baz istasyonu, yüksek hızlı dönen paspas tepsisiyle paspası kendi kendine temizleyerek, el değmeden bir deneyim yaratır. Ekli hava kurutucu, paspası otomatik olarak kurutur, bu da bakteri ve kokuların yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Kullanıcılar, temizlenecek alan, temizleme sıklığı, emiş gücü ve su hacmi gibi uygulamadaki ayarları kişiselleştirebilir.

Fit Bot | Üretici: Samsung Electronics Co., Ltd., Kurumsal Tasarım Merkezi, Seul, Güney Kore

Fit Bot aktif yaşlılar için giyilebilir bir robottur. Fit Bot'un üstün tasarımı direnç ve destek yoluyla kullanıcılar için hafif kas eğitimine yardımcı olurken yaralanma riskini azaltır. Bu giyilebilir robot, yorucu egzersiz ekipmanı ve makineleri yaşlılar için uygun olmadığından, genel nüfus için geleneksel egzersiz yöntemlerinin dezavantajını gidermek üzere tasarlanmıştır. Ürün, hem iç hem de dış mekânlarda günlük yaşamlarında yaşlıların sağlığını iyileştirmeyi ve günlük aktivitelerinde harekete yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

BOBOT WIN3030 | Üretici: Bobot Robotics Inc., Shenzhen, Çin

BOBOT WIN 3030 robotik pencere temizleyicisi, ağır ve büyük olabilen geleneksel pencere temizleyicilerinin eksikliklerini giderir. Mobil uygulama ve uzaktan kumanda sezgiseldir ve kullanıcıların deneyimini geliştirir. Üç temizleme modu, bir kenar algılama modu ve ekstra uzun bir güç kablosu, çeşitli pencere boyutlarını ve şekillerini temizleyecektir. Güçlü emiş ve ip, güvenlik için pencereye bağlı kalmasını sağlar.

BDR El Tipi Yıkayıcı XDJ X100 | Üretici: Bright Dream Robotics, Foshan, Çin

XDJ X100, mikro su sirkülasyon sistemi ile donatılmış, elde taşınabilir bir zemin yıkayıcıdır. Atık suyun %60'ı arıtıldıktan sonra temiz su tankına geri dönüşüm sağlar. Su tüketimi, benzer ürünlerin sadece dörtte biri kadardır ve temizleme verimliliği iki kattan fazladır. XDJ X100, fırça için kendi kendini temizleme moduna sahiptir ve ovma fırçasına takılı saç/yapışkan gibi yabancı nesneleri etkin bir şekilde çıkarabilen bir temizleme aracıyla donatılmıştır.

MIND KIT | Üretici: Vincross Inc., Pekin, Çin

MIND KIT, son derece entegre, kullanımı kolay programlanabilir bir robotik kitidir. Robotlarınızı oluşturmak için size tüm donanım ve yazılımları sağlar: çoklu sensörler, esnek hareket kontrolleri, güçlü işlemciler, yerleşik piller ve yeni yükseltilmiş robotik işletim sistemi MIND OS 2.0 ile tak-çalıştır modüler tasarıma sahiptir. İster yapımcılar, geliştiriciler, robotik meraklıları, ister robotik geliştirme konusunda öğrenci olun, MIND KIT, robotlarınızı öğrenmenize ve oluşturmanıza yardımcı olacak harika bir araçtır.

Springa'dan Goliath | Üretici: Springa SRL, Milano, İtalya

Goliath CNC, büyük projeleri her yerde yürütmek için ilk taşınabilir ve otonom robotik araçtır. Bir masaüstü aletinden daha küçük olmasını sağlayan, çerçevesiz bir CNC makinesidir ve küçükten çok büyüğe konstrüksiyonları gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Goliath CNC, sahada veya saha dışında doğrudan iş parçasının üzerine yerleştirilmiştir. Makinenin konumunu iş parçası üzerinde üçgenleyen bir sensör sistemi ile donatılmıştır. Kullanıcı çizimi Goliath CNC'ye yükler ve bir bilgisayarda işin ilerlemesini denetler. Makine, ahşap, plastik levhalar ve ince alüminyum katmanları dâhil olmak üzere çok çeşitli malzemeleri kesebilir.

iF DESIGN AWARD 2022 BAŞVURU TARİHİ 15 EKİM GÜNÜ SONA ERİYOR.

iF DESIGN AWARD, Almanya’nın Hannover şehrindeki dünyanın en eski bağımsız tasarım kurumu iF International Forum Design GmbH tarafından her yıl düzenleniyor. 15 Ekim 2021 tarihinde iF DESIGN AWARD 2022 yeni başvuru dönemi sone eriyor. Tasarım başarılarını ödüllendirmek isteyenler ürün tasarımı, ambalaj tasarımı, iletişim ve hizmet tasarımı, mimari ve iç mimari tasarım ile UI / UX ve profesyonel konsept kategorilerde başvurularını online yapmak için hazırlanıyorlar.