Çalışanlar Robotlardan Endişeli!

Kaspersky’nin Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanlar arasında yaptığı ankete göre, Türkiye’deki çalışanların yüzde 55’i işlerini robotlara kaptırmaktan korkuyor.

Yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor… Dünya genelinde birçok iş pozisyonunda robotlar kullanılıyor. Yıllardır araba yıkayan, siparişleri teslim eden, depolarda malları tasnif eden, hastalara ilaç dağıtan, fabrikalarda montaj işlerini yapan robotlar bulunuyor. Günümüzde ise akıcı bir sohbet sürdürebilen, karmaşık bilimsel kavramları açıklayabilen, diller arasında metin çevirileri ve daha fazlasını da yapabilme potansiyeline sahip ChatGPT’ler hayatımızda önemli bir yere sahip.

Kaspersky’nin Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanlar arasında yaptığı ankette, çalışanların şirketlerin kullandığı robotlar ve otomasyon sistemleri konusunda birtakım endişeleri bulunuyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 55’i işlerini bir robota kaptırmaktan korkuyor ve her dört çalışandan biri (yüzde 26) şirketlerinde robotlar veya otomatik sistemlerle ilgili siber güvenlik olayları duyduğunu bildiriyor. Bununla birlikte birçok çalışan da robotlaşmanın getirdiği olumlu etkilerin farkında.

Robotlar, Çalışanları Tehlikeli İşlerden Koruyor!

Türkiye’den ankete katılan çalışanların, robotların varlığına yönelik olumlu yanıtları da oldu. Otomasyonun çalışanların sağlığına büyük faydası olduğu belirtilen ankete göre çalışanların yüzde 82'si de robotların kendilerini fiziksel olarak zorlayıcı veya tehlikeli işler yapmaktan kurtardığını belirtiliyor. yüzde 44'ü bunun insan faktöründen kaynaklanan iş kazası olasılığını azalttığını söylüyor.

Bunun yanında çalışanların yüzde 51'i robotların üretim süreçlerinde verimliliği artırdığını ve ekonomik fayda sağladığını da belirtiyor. Ayrıca yüzde 39'u robotlaşmanın çalışanlara daha ilgi çekici ve daha yüksek ücretli pozisyonlar için yeniden eğitim fırsatı sunduğuna inanıyor.

Kaspersky’nin Teknik Uzmanı Brandon Muller konuyla alakalı olarak "2017 yılındaki Black Hat konferansında araştırmacılar Billy Rios ve Jonathan Butts, otomatik araba yıkama makinelerinin nasıl hackleneceğini ve bunun insanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu gösterdiler. İnternete bağlanabilen PDQ LaserWash tipi bir otomatik araba yıkama sistemi üzerinde çalıştılar ve onu ele geçirmenin bir yolunu buldular. Hatta, sadece aracı değil, sürücüyü de tehlikeye atabilecek şekilde, otomatik kapıyı bir otomobile çarpmanın mümkün olduğunu bile gösterdiler. Bazı kişi ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp onu kullanmaktan kaçınırken, diğerleri iş süreçlerini yeni teknolojilerden en fazla faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Daha fazla iş dijitalleşmesi kaçınılmaz olduğundan, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin iş ihtiyaçları için otomatikleştirilmiş çözümleri nasıl daha güvenli ve verimli hale getireceklerini keşfetmeleri gerekiyor.” yorumunu yaptı.

Kaspersky uzmanları, endüstriyel bilgisayar sistemlerini çeşitli tehditlerden korumak için şunları önermektedir:

Olası siber güvenlik sorunlarını belirlemek ve ortadan kaldırmak için OT sistemlerinin düzenli güvenlik değerlendirmelerinin yapılması.



Etkili zafiyet analizi yönetimi süreci için bir temel olarak sürekli güvenlik açığı değerlendirmesi ve önceliklendirme oluşturulması. Kaspersky Industrial CyberSecurity gibi özel çözümler, sizin için etkili bir asistan ve herkese açık olmayan eşsiz bir veri kaynağı olabilir.



Şirketin operasyon teknolojileri ağında anahtar bileşenlerin zamanında güncellenmesi; teknik olarak mümkün olan en kısa sürede güvenlik düzeltmelerini ve yamaları uygulamak veya telafi etmek için ek önlemlere başvurmak. Bu, üretim sürecindeki aksamalar nedeniyle milyonlara mal olabilecek büyük bir olayı önlemek için çok önemlidir.



Gelişmiş tehditlerin zamanında tespiti, araştırılması ve olayların etkin bir şekilde düzeltilmesi için Kaspersky Industrial Cybersecurity for Node with EDR gibi Endüstriyel EDR çözümlerinin kullanılması.



Ekiplerinizin olay önleme, algılama ve yanıt verme becerilerini geliştirip güçlendirerek yeni ve gelişmiş kötü amaçlı tekniklere karşı yanıtınızı geliştirmeniz önemlidir. BT güvenlik ekipleri ve OT personeli için özel OT güvenlik eğitimi, bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak temel önlemlerden biridir.



Otomasyonun sonuçları ve giderek artan robot kullanımı hakkında daha fazla bilgi içeren raporun tamamına buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaspersky hakkında

Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya çapında bir siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketidir. Kaspersky’nin derin tehdit istihbaratı ve güvenlik uzmanlığı, dünya genelindeki işletmeleri, önemli altyapıları, devletleri ve tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini ve hizmetlerini sürekli olarak dönüştürüyor. Şirketin kapsamı güvenlik portföyü, sofistike ve gelişen dijital tehditlerle savaşmak için önde gelen uç nokta korumasını ve bir dizi özel güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri tarafından korunuyor ve 240.000 kurumsal müşterinin kendileri en önemli varlıklarını korumasına yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi için www.kaspersky.com adresini ziyaret edin.