Call of Duty | Black Ops Cold War ilk hesaplaşma Turnuvası
NVIDIA, MSI, Gamify, HyperX ve Fanatik’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan turnuvada beşer oyuncudan oluşan iki takım kıyasıya rekabet edecek. Turnuvaya katılacak oyuncular ise şöyle: Eray, Wtcn, SoPrecious, Jrokez, Aynisinemalar, 100000Days, BurcAy, Easter Gamers, Videoyun ve Sizophren. Saat 20.00’de NVIDIAGeForceTR Twitch kanalında canlı olarak izlenebilecek turnuvada izleyeciler NVIDIA, MSI ve HyperX’ten sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.
Rekabetçi Oyunlarda Minimum Sistem Gecikmesi
GeForce oyuncularının %73'ü rekabetçi çok oyunculu oyunları veya e-spor oyunlarını oynuyor. Sistem gecikmesinin azaltılması, PC'nin ve ekranın kullanıcı tarafından yapılan fare ve klavye komutlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayarak oyuncuların düşmanlarını daha hızlı bir şekilde ele geçirip, daha yüksek isabetle vurabilmesine olanak verdiğinden, rekabetçi oyuncular için kritik önem taşıyor. NVIDIA Reflex sayesinde oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War oyununda da düşük sistem gecikmesiyle mükemmel oyun tecrübesi yaşayabiliyor.