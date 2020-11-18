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Call of Duty | Black Ops Cold War ilk hesaplaşma Turnuvası

Call of Duty: Black Ops Cold War İlk Hesaplaşma influencer turnuvası bugün NVIDIAGeForceTR Twitch kanalında gerçekleşecek.

18 Kasım 2020 Çarşamba 09:35
Call of Duty | Black Ops Cold War ilk hesaplaşma Turnuvası

Call of Duty | Black Ops Cold War ilk hesaplaşma Turnuvası

NVIDIA, MSI, Gamify, HyperX ve Fanatik’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan turnuvada beşer oyuncudan oluşan iki takım kıyasıya rekabet edecek. Turnuvaya katılacak oyuncular ise şöyle: Eray, Wtcn, SoPrecious, Jrokez, Aynisinemalar, 100000Days, BurcAy, Easter Gamers, Videoyun ve Sizophren. Saat 20.00’de NVIDIAGeForceTR Twitch kanalında canlı olarak izlenebilecek turnuvada izleyeciler NVIDIA, MSI ve HyperX’ten sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Günümüz oyunlarında artık 60 FPS yeterli olmuyor ve rekabette geri kalmamak için en az 144 FPS şart görünüyor. Özellikle Call of Duty Black Ops Cold War gibi FPS oyunlarında hızlı ekran kartlarının sunduğu yüksek kare hızları rakibi daha çabuk görmeye olanak sağlayarak rakibi vurma şansını artırıyor. Böylece 144 FPS ve üzeri kare hızlarıyla oynayan oyuncular 60 FPS ile oynayanlara göre rekabete bir adım önde başlıyor. NVIDIA, Call of Duty Black Ops Cold War’da 144 FPS gibi yüksek değerlere ulaşabilmek için RTX 2060 ve üstü ekran kartı modellerini öneriyor. Şirketin ayrıca “Yüksek FPS Oyun Kazandırır” ismiyle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS’in öldürme/ölme oranlarını be ölçüde arttırdığına değinerek yüksek kare hızlarının önemini anlattığı bir çalışması bulunuyor. İlginç bilgilerin yer aldığı çalışma hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Rekabetçi Oyunlarda Minimum Sistem Gecikmesi

GeForce oyuncularının %73'ü rekabetçi çok oyunculu oyunları veya e-spor oyunlarını oynuyor. Sistem gecikmesinin azaltılması, PC'nin ve ekranın kullanıcı tarafından yapılan fare ve klavye komutlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayarak oyuncuların düşmanlarını daha hızlı bir şekilde ele geçirip, daha yüksek isabetle vurabilmesine olanak verdiğinden, rekabetçi oyuncular için kritik önem taşıyor. NVIDIA Reflex sayesinde oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War oyununda da düşük sistem gecikmesiyle mükemmel oyun tecrübesi yaşayabiliyor.
 

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Son Güncelleme: 18.11.2020 20:45
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