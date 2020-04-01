Call of Duty mobilde 5. sezona yeni temalar eklendi

Nisan ayı ile birlikte Call of Duty: Mobile 5. Sezonu ‘‘Steel Legion’’ çıkışı gerçekleştirildi.

Android ve iOS üzerinden bugün ulaşılabilir olan yeni sezon, oyuna robotik temalı içerikleri getiriyor. Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Steel Legion Battle Pass

David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar

Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı

Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller

Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları

Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları

Gun Game Team Fight



2v2 Showdown maç moduYeni Multiplayer Haritası: MeltdownBattle Royale Modunda Değişiklikler20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliğiYeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)Online dükkanda yeni içeriklerKullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.



