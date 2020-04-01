Call of Duty mobilde 5. sezona yeni temalar eklendi
Nisan ayı ile birlikte Call of Duty: Mobile 5. Sezonu ‘‘Steel Legion’’ çıkışı gerçekleştirildi.
Android ve iOS üzerinden bugün ulaşılabilir olan yeni sezon, oyuna robotik temalı içerikleri getiriyor. Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
Steel Legion Battle Pass
David Mason karakteri and Steel Legion temalı silahlar
Bedava Battle Pass içeriği ile GKS silahı
Yeni Sezon Sıralamaları ve Yeni Ödüller
Man-o-War silahı ve Ruin karakterinin ‘‘Epik‘‘ versiyonları
Yeni Kısıtlı Zamanlı Multiplayer Oyun Modları
Gun Game Team Fight
Yeni Multiplayer Haritası: Meltdown
Battle Royale Modunda Değişiklikler
20v20 Warfare maçlarında birinci şahış bakış açısı özelliği
Yeni Scorestreak ekipmanı: Shock RC (Bedava Battle Pass ile erişilebilir)
Online dükkanda yeni içerikler
Kullanıcı arayüzünde, silah dengelerinde, optimizasyonda ve oynanışta iyileştirmeler.