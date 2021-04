Call of Duty Mobile 2 Milyon Dolardan Fazla Ödül Dağıtılacak

Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası’nda 2 Milyon Dolardan Fazla Ödül Dağıtılacak

Dünyanın önde gelen oyun yapımcı ve dağıtıcı firmalarından olan Activision, Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası Turnuvası’nın geri döndüğünü duyurdu. 3 Haziran 2021’den itibaren Sony tarafından sunulacak global çaptaki turnuvada oyuncular, dereceli oyun modlarında hünerlerini gösterirken oyun içi ödülleri tamamlamaya ve toplamda 2 milyon dolardan fazla olan ödül havuzundan pay kapmaya çalışacaklar.

Activision Mobil Başkan Yardımcısı Matt Lewis, turnuvaya dair şunları söyledi: “Oyuncular

Call of Duty: Mobile’da harika vakit geçirirken, oyunun dünya çapındaki yükselişinden çok memnunuz. Geçen yıl düzenlenen turnuvaya olan ilgiden ötürü bu yılki toplam ödül havuzunu daha da büyüttük ve ödüller için hak kazanabilecek takımların sayısını artırdık. Böylece oyuncular, en iyisi olmak için gereken yeteneklere sahip olduklarını kanıtlamak için daha fazla motivasyona sahip olacak.”

Sony tarafından sunulan Call of Duty: Mobile 2021 Dünya Şampiyonası, dünyanın her yerinden uygun katılımcılara açık olacak ve bölgesel olarak birden çok aşamada gerçekleştirilecek. Sony’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 III, Dünya Şampiyonası'nın resmi mobil cihazı olacak ve oyunculara 120FPS oyun deneyimi* sağlayacak.

Büyük rekabete uygun olan oyuncular, belirli bölgelerdeki oyun içi rekabetler ve alt turnuvalar ile Şampiyona finallerine çıkmak için çaba gösterecekler. Hayranlar da yeni ve resmi Call of Duty: Mobile Espor web sitesinden turnuvayı ve maçları takip edebilecekler.

https://www.callofduty.com/mobile/esports

Etkinliğin resmi mobil cihazı olan Sony Xperia 1 III hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz;

www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1

Call of Duty: Mobile, Modern Warfare® serisi ve Black Ops evreni de dahil olmak üzere Call of Duty'nin dört bir yanından hayranların en sevdiği haritaları, modları, silahları ve karakterleri eksiksiz bir mobil pakette sunan birinci şahıs aksiyon deneyimidir.

Call of Duty: Mobile, Tencent Game’in ödüllü TiMi Stüdyosu tarafından geliştirilmiş ve Activision (NASDAQ: ATVI) tarafından yayınlanmıştır.

Call of Duty: Mobile, Android ve iOS cihazlarda oynaması ücretsizdir. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilir ya da sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.