Call of Duty Mobile Büyük Kum Fırtınasında Savaş Başlıyor





Call of Duty: Mobile’da 2022 yılının 4. Sezonu “Haydut Çeteleri” oyunda yeni bir fırtına koparmaya geliyor. Doğanın bile oyunculara düşman olacağı ve sadece en yetenekli oyuncuların sağ çıkabileceği zorlu mücadeleleri içeren yeni sezon, 28 Nisan’da erişilebilir olacak.

Oyunun yeni sezonuyla birlikte yenilenen 50 Kademelik yeni sezon Savaş Bileti, Farah - Çöl Muhafızı ve Ghost - Tayf operatör görünümleri, yeni silah Koshka, yeni tür temaslı bomba, silah taslakları, profil Kartları, tılsımlar, COD puanları ve özel birçok içerik oyuncuları bekliyor olacak.

Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak yeni sezonla birlikte gelecek olan tüm yeni içerikler şu şekilde;

Yeni Battle Royale Haritası: Kum Fırtınası- Oyunun 4. Sezonunda Battle Royale arenasına çok özel bir oyun modu ekleniyor. Bu yeni modda oyuncular birbirlerine karşı değil, doğa anaya karşı mücadele edecekler. Haritada rastgele olarak ortaya çıkacak olan büyük kum fırtınasına karşı mücadele verecek oyuncular, kum fırtınasının içine girerek özel hediyeler ve ödülleri kazanmak için sert hava koşullarında mücadele edecekler.

İki Yeni Harita:

Uydu – İlk olarak Call of Duty: Black Ops Cold War’da karşımıza çıkan harita, KH-9 olarak bilinen Amerikan uydusunun bulunduğu Orta Afrika çöllerinin derinliklerinde yer alıyor. Etrafında mağaralarla birlikte, hendek benzeri konumlandırmaya, alçak ve yüksek zemin gözetleme noktalarına sahip olan harita büyük çaplı çatışmalar için yeni bir mekân sunuyor.

Khandor Sığınağı – Bu çok yönlü ve orta ölçekli harita ilk olarak Call of Duty®: Modern Warfare® 2019'da oyuncuların karşısına çıktı. Harita bir pazar yeri, sinyal kulesi, gözetleme yeri ve garaj dahil olmak üzere çok çeşitli koruma alanlara sahip ve sıcak çatışmalar için birebir.



Yeni Sezonluk Etkinlik: Kum Fırtınasının Merkezi – Yeni sezonluk özel etkinlikte Battle Royale haritasındaki çölün merkezinde anormal bir kum fırtınası ortaya çıkacak. Düşman güçleri bu fırtınayı kendi çıkarları için kullanacak ve petrol çıkarma için kilit noktaları kontrol etmeye çalışacaklar. Oyuncular da haritadaki diğer oyuncularla birlikte bu önemli noktalarda mücadele edecekler ve bu yerlerden petrol çıkarmak ve onları düşman kuvvetlerinden geri almak için birlikte çalışacaklar. Oyuncular etkinlik boyunca ödülleri toplamak için görevleri tamamlayarak özel düğümleri açabilecekler.



Yeni Çok Oyunculu Modu: Meydan Savaşı– Call of Duty: Mobile oyuncuları, yeni çok oyunculu modu Meydan Savaşında artık büyük ölçekli piyade ve araç savaşlarında rekabet edebilecekler. Call of Duty: Modern Warfare'de (2019) tanıtılan ve hayranların favorisi olan bu mod, Uydu haritasının yanı sıra Aniyah Baskını haritasında da oynanabilir olacak

Yeni Çok Oyunculu Turnuva Modu – Yeni sezonla birlikte oyuna eklenen çok oyunculu turnuva modunda oyuncular, turnuva ödülleri olarak Destansı DL Q33 - Kırmızı Şimşek ve Gölgelerin Kılıcı - Kırmızı Şimşek kazanmak için mücadele edecekler ve skor tablosundaki yerlerini korumak için tüm hünerlerini sergileyecekler.

Dünya Şampiyonası 2. Aşama Başlıyor – Turnuvanın 1. aşamasını geçen uygun oyuncular, iki milyon doların üzerinde (USD) değerinde bir ödül havuzuyla Call of Duty: Mobile World Championship 2022'de Aşama 3'e geçmeye hak kazanmak için artık takımlar oluşturabilir ve birlikte dereceli maçlar oynayabilecekler. Dünya Şampiyonası'nın 2. etabı 12 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Tüm detaylar için şampiyonanın resmî web sitesini aşağıdaki linkten ziyaret edebilirsiniz.

https://www.callofduty.com/mobile/esports

Oyunun yeni sezonuyla birlikte farklı şanslı çekilişler, özel içerik paketleri, sezonluk görevler, oyun içi mağaza öğeleri ve çeşitli güncellemeler de oyuncuları bekliyor.

Call of Duty: Mobile’ın 4. Sezonu “Haydut Çeteleri” hakkında ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.callofduty.com/blog/2022/04/call-of-duty-mobile-season-four-wild-dogs-sandstorm-event