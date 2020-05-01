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Call of Duty | Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor

Oyun dünyasının efsanesi Call of Duty, mobil platform üzerinden Vahşi Batı temasıyla oyun tutkunlarına açıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:24
Call of Duty | Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor


Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor


Call of Duty: Mobile’ın benzersiz bir vahşi batı temalı 6. Sezonu olan ‘’Bir Zamanlar Rust'da’’ (Once Upon a Time in Rust) güncellemesi Android ve iOS üzerinden artık erişilebilir durumda.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Rust’ta Savaş Bileti (Battle Pass),
Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlıyor.
Üç yeni çok oyunculu oyun modu
Kill Confirmed
Capture The Flag
1v1 Duel
Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.
Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri,

Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar,

Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten),

İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon,

Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler,

Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler,

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Anahtar Kelimeler:
Call Of Duty
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