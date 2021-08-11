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Call of Duty | Mobile World Championship 2021 4. Aşaması Başlıyor

Call of Duty: Mobile World Championship 2021 için bölgesel playoff maçlarına 21 Ağustos'ta start veriliyor!

11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:59
Call of Duty | Mobile World Championship 2021 4. Aşaması Başlıyor

 

Call of Duty: Mobile World Championship 2021 Turnuvasının 4. Aşaması Başlıyor

Sony sponsorluğuyla tüm dünya çapında gerçekleştirilen Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2021’in 4. aşaması, bölgesel playoff maçları ile bu ay sonu başlıyor.

 

21 Ağustos’ta başlayacak ve Eylül ayı sonuna kadar devam edecek maçlarda her bölgedeki en iyi sekiz takım, ikili eleme turnuvalarında mücadele edecek ve 2 milyon dolardan fazla ödül havuzuna bir adım daha yaklaşmaya çalışacak.

Dünyanın dört bir yanından en iyi oyuncuların hünerlerini göstereceği maçlar,
 Call of Duty: Mobile resmi Youtube ve Twitch kanallarından canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca oyuncular, turnuvaları direkt olarak oyun uygulamasının üzerinden de izleyerek özel ödüller kazanabilecekler. 

Her bölge için bölgesel playoff maçlarının tarihleri ise şu şekilde:

• Güney Asya ve Orta Doğu: 21-22 Ağustos 

• Latin Amerika: 28-29 Ağustos

• Japonya: 28-29 Ağustos

• Kuzey Amerika: 4-5 Eylül

• Avrupa: 18-19 Eylül

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